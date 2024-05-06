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МИД России заявил послу Франции о деструктивной линии Парижа - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 06.05.2024 (обновлено: 19:06 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944235497.html
МИД России заявил послу Франции о деструктивной линии Парижа
МИД России заявил послу Франции о деструктивной линии Парижа - РИА Новости, 06.05.2024
МИД России заявил послу Франции о деструктивной линии Парижа
В МИД РФ заявили ранее вызванному послу Франции в России Пьеру Леви о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:57
2024-05-06T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пьер леви
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В МИД РФ заявили ранее вызванному послу Франции в России Пьеру Леви о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины, сообщили в российском дипведомстве."С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую "стратегическую неопределенность" для России обречены на провал", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском дипведомстве уточнили, что вызов посла был связан со "все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины"."Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20240506/proigrysh-1943979286.html
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в мире, россия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пьер леви
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Пьер Леви
МИД России заявил послу Франции о деструктивной линии Парижа

МИД России объяснил вызов посла Франции воинственными заявлениями Парижа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В МИД РФ заявили ранее вызванному послу Франции в России Пьеру Леви о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины, сообщили в российском дипведомстве.
"С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую "стратегическую неопределенность" для России обречены на провал", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве уточнили, что вызов посла был связан со "все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины".
"Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнули в МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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