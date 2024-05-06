https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944142549.html

Францию на инаугурации Путина представит посол

Францию на инаугурации Путина представит посол - РИА Новости, 06.05.2024

Францию на инаугурации Путина представит посол

Францию на инаугурации президента России Владимира Путина будет представлять посол, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:25

2024-05-06T14:25

2024-05-06T14:40

франция

владимир путин

политика

вячеслав тимченко

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Францию на инаугурации президента России Владимира Путина будет представлять посол, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник."Францию на инаугурации Путина будет представлять посол", - сообщил агентству дипломатический источник страны.Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944139293.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, владимир путин, политика, вячеслав тимченко, россия