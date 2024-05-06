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Францию на инаугурации Путина представит посол - РИА Новости, 06.05.2024
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14:25 06.05.2024 (обновлено: 14:40 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944142549.html
Францию на инаугурации Путина представит посол
Францию на инаугурации Путина представит посол - РИА Новости, 06.05.2024
Францию на инаугурации Путина представит посол
Францию на инаугурации президента России Владимира Путина будет представлять посол, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:25
2024-05-06T14:40
франция
владимир путин
политика
вячеслав тимченко
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Францию на инаугурации президента России Владимира Путина будет представлять посол, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник."Францию на инаугурации Путина будет представлять посол", - сообщил агентству дипломатический источник страны.Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944139293.html
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франция, владимир путин, политика, вячеслав тимченко, россия
Франция, Владимир Путин, Политика, Вячеслав Тимченко, Россия
Францию на инаугурации Путина представит посол

Францию на инаугурации Путина будет представлять посол в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнаугурация президента России
Инаугурация президента России - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Инаугурация президента России . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Францию на инаугурации президента России Владимира Путина будет представлять посол, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.
"Францию на инаугурации Путина будет представлять посол", - сообщил агентству дипломатический источник страны.
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации Путина
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