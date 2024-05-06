https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944142549.html
Францию на инаугурации Путина представит посол
Францию на инаугурации Путина представит посол - РИА Новости, 06.05.2024
Францию на инаугурации Путина представит посол
Францию на инаугурации президента России Владимира Путина будет представлять посол, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:25
2024-05-06T14:25
2024-05-06T14:40
франция
владимир путин
политика
вячеслав тимченко
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Францию на инаугурации президента России Владимира Путина будет представлять посол, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник."Францию на инаугурации Путина будет представлять посол", - сообщил агентству дипломатический источник страны.Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240506/inauguratsiya-1944139293.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, владимир путин, политика, вячеслав тимченко, россия
Франция, Владимир Путин, Политика, Вячеслав Тимченко, Россия
Францию на инаугурации Путина представит посол
Францию на инаугурации Путина будет представлять посол в России