https://ria.ru/20240506/flot-1944126888.html
Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма
Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма - РИА Новости, 06.05.2024
Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма
Силы и средства Черноморского флота уничтожили пять украинских морских дронов, сообщило в понедельник Минобороны. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:34
2024-05-06T13:34
2024-05-06T13:47
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота уничтожили пять украинских морских дронов, сообщило в понедельник Минобороны. "Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
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Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова
Минобороны показало уничтожение украинского безэкипажного катера вертолетом Ка-27
2024-05-06T13:34
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PT0M52S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черноморский флот ВМФ России, Украина, Вооруженные силы Украины
Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма
Минобороны: силы ЧФ уничтожили пять морских дронов ВСУ на северо-западе Крыма