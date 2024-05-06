https://ria.ru/20240506/flot-1944126888.html

Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма

Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма - РИА Новости, 06.05.2024

Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма

Силы и средства Черноморского флота уничтожили пять украинских морских дронов, сообщило в понедельник Минобороны. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:34

2024-05-06T13:34

2024-05-06T13:47

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота уничтожили пять украинских морских дронов, сообщило в понедельник Минобороны. "Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html

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Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова Минобороны показало уничтожение украинского безэкипажного катера вертолетом Ка-27 2024-05-06T13:34 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, черноморский флот вмф россии, украина, вооруженные силы украины