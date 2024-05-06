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Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 06.05.2024 (обновлено: 13:47 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/flot-1944126888.html
Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма
Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма - РИА Новости, 06.05.2024
Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма
Силы и средства Черноморского флота уничтожили пять украинских морских дронов, сообщило в понедельник Минобороны. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:34
2024-05-06T13:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черноморский флот вмф россии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота уничтожили пять украинских морских дронов, сообщило в понедельник Минобороны. "Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240426/svo-1941713810.html
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Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова
Минобороны показало уничтожение украинского безэкипажного катера вертолетом Ка-27
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безопасность, россия, черноморский флот вмф россии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черноморский флот ВМФ России, Украина, Вооруженные силы Украины
Черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма

Минобороны: силы ЧФ уничтожили пять морских дронов ВСУ на северо-западе Крыма

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота уничтожили пять украинских морских дронов, сообщило в понедельник Минобороны.
"Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерноморский флот ВМФ РоссииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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