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Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии - РИА Новости, 06.05.2024
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09:31 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/finlyandiya-1944061056.html
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии - РИА Новости, 06.05.2024
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии, скоро начнет это делать и в Швеции, а также присматривается к другим странам, расположенным дальше от ее... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:31
2024-05-06T09:31
финляндия
швеция
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии, скоро начнет это делать и в Швеции, а также присматривается к другим странам, расположенным дальше от ее границ, заявил заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен в интервью газете Financial Times. "Мы планируем хранить оборудование в других странах. Это вопрос безопасности поставок, распределение запасов. Частично мы это уже начали. Мы планируем делать это, особенно со Швецией и Норвегией, а также с более отдаленными странами. Речь идет о технике, боеприпасах и, возможно, запчастях", - заявил Хейсканен. Как пишет издание, по словам Хейсканена, Финляндия уже начала хранить военную технику в Норвегии и скоро начнет хранить ее в Швеции. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240505/trotil-1944012423.html
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финляндия, швеция, норвегия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Финляндия, Швеция, Норвегия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии

Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии, рассматривает другие страны

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии, скоро начнет это делать и в Швеции, а также присматривается к другим странам, расположенным дальше от ее границ, заявил заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен в интервью газете Financial Times.
"Мы планируем хранить оборудование в других странах. Это вопрос безопасности поставок, распределение запасов. Частично мы это уже начали. Мы планируем делать это, особенно со Швецией и Норвегией, а также с более отдаленными странами. Речь идет о технике, боеприпасах и, возможно, запчастях", - заявил Хейсканен.
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Как пишет издание, по словам Хейсканена, Финляндия уже начала хранить военную технику в Норвегии и скоро начнет хранить ее в Швеции.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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ФинляндияШвецияНорвегияВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОВ мире
 
 
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