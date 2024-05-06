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Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения" - РИА Новости, 06.05.2024
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11:51 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/evrovidenie-1944097226.html
Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения"
Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения" - РИА Новости, 06.05.2024
Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения"
Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения" общественного вещателя Yle, который не стал настаивать на отстранении Израиля от участия в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:51
2024-05-06T11:51
в мире
израиль
финляндия
рафах (провинция)
хамас
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения" общественного вещателя Yle, который не стал настаивать на отстранении Израиля от участия в конкурсе, соответствующее письмо опубликовал Союз музыкантов Финляндии. В январе более полутора тысяч финских музыкантов подписали петицию в адрес Yle с просьбой оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы Израиль был отстранен от участия в конкурсе "Евровидение". Союз музыкантов требовал от Yle бойкотировать конкурс и не отправлять участника от Финляндии, если Израилю будет разрешено участвовать. Yle не стал призывать к отстранению Израиля, как того требовали музыканты. "Поскольку в этом году на конкурсе "Евровидение" будет представлен Израиль, мы призываем всех финнов присоединиться к нам бойкотировать конкурс и не смотреть его на этой неделе", - сказано в письме Союза музыкантов. Как утверждают авторы письма, Yle попытался переложить ответственность за решение на EBU, чьи аргументы в пользу участия Израиля были неубедительными. Yle мог публично потребовать исключить Израиль и отказаться от участия в конкурсе, но не сделал этого, сказано в письме. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240129/evrovidenie-1924223417.html
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израиль
финляндия
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в мире, израиль, финляндия, рафах (провинция), хамас, ebu
В мире, Израиль, Финляндия, Рафах (провинция), ХАМАС, EBU
Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения"

Финские музыканты призвали не смотреть "Евровидение" из-за участия Израиля

Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети
Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети
Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения" общественного вещателя Yle, который не стал настаивать на отстранении Израиля от участия в конкурсе, соответствующее письмо опубликовал Союз музыкантов Финляндии.
В январе более полутора тысяч финских музыкантов подписали петицию в адрес Yle с просьбой оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы Израиль был отстранен от участия в конкурсе "Евровидение". Союз музыкантов требовал от Yle бойкотировать конкурс и не отправлять участника от Финляндии, если Израилю будет разрешено участвовать. Yle не стал призывать к отстранению Израиля, как того требовали музыканты.
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"Поскольку в этом году на конкурсе "Евровидение" будет представлен Израиль, мы призываем всех финнов присоединиться к нам бойкотировать конкурс и не смотреть его на этой неделе", - сказано в письме Союза музыкантов.
Как утверждают авторы письма, Yle попытался переложить ответственность за решение на EBU, чьи аргументы в пользу участия Израиля были неубедительными. Yle мог публично потребовать исключить Израиль и отказаться от участия в конкурсе, но не сделал этого, сказано в письме.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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В миреИзраильФинляндияРафах (провинция)ХАМАСEBU
 
 
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