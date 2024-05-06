Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения"
Финские музыканты призвали не смотреть "Евровидение" из-за участия Израиля
Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети
Скриншот публикации Лукаса Корпелайнена в социальной сети. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Финские музыканты призвали не смотреть трансляцию "Евровидения" общественного вещателя Yle, который не стал настаивать на отстранении Израиля от участия в конкурсе, соответствующее письмо опубликовал Союз музыкантов Финляндии.
В январе более полутора тысяч финских музыкантов подписали петицию в адрес Yle с просьбой оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы Израиль был отстранен от участия в конкурсе "Евровидение". Союз музыкантов требовал от Yle бойкотировать конкурс и не отправлять участника от Финляндии, если Израилю будет разрешено участвовать. Yle не стал призывать к отстранению Израиля, как того требовали музыканты.
"Поскольку в этом году на конкурсе "Евровидение" будет представлен Израиль, мы призываем всех финнов присоединиться к нам бойкотировать конкурс и не смотреть его на этой неделе", - сказано в письме Союза музыкантов.
Как утверждают авторы письма, Yle попытался переложить ответственность за решение на EBU, чьи аргументы в пользу участия Израиля были неубедительными. Yle мог публично потребовать исключить Израиль и отказаться от участия в конкурсе, но не сделал этого, сказано в письме.
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