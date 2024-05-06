https://ria.ru/20240506/evrosoyuz-1944077689.html

ЕС рассчитывает производить два миллиона боеприпасов в год

ЕС рассчитывает производить два миллиона боеприпасов в год - РИА Новости, 06.05.2024

ЕС рассчитывает производить два миллиона боеприпасов в год

ЕС рассчитывает в 2025 году производить два миллиона боеприпасов в год, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:54

2024-05-06T10:54

2024-05-06T10:54

брюссель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. ЕС рассчитывает в 2025 году производить два миллиона боеприпасов в год, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. "Мы уже производим один миллион боеприпасов и рассчитываем в следующем году производить два миллиона в год", - сказал он на открытии в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС-Украина. Бретон также высказал мнение, что ЕС надо переводить военную промышленность "в военный режим".

https://ria.ru/20240120/snaryady-1922456706.html

брюссель

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

брюссель, евросоюз, в мире