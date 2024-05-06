https://ria.ru/20240506/evrosoyuz-1944077689.html
ЕС рассчитывает производить два миллиона боеприпасов в год
ЕС рассчитывает производить два миллиона боеприпасов в год - РИА Новости, 06.05.2024
ЕС рассчитывает производить два миллиона боеприпасов в год
ЕС рассчитывает в 2025 году производить два миллиона боеприпасов в год, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:54
2024-05-06T10:54
2024-05-06T10:54
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. ЕС рассчитывает в 2025 году производить два миллиона боеприпасов в год, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. "Мы уже производим один миллион боеприпасов и рассчитываем в следующем году производить два миллиона в год", - сказал он на открытии в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС-Украина. Бретон также высказал мнение, что ЕС надо переводить военную промышленность "в военный режим".
https://ria.ru/20240120/snaryady-1922456706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, евросоюз, в мире
Брюссель, Евросоюз, В мире
ЕС рассчитывает производить два миллиона боеприпасов в год
Еврокомиссар Бретон: ЕС рассчитывает производить два миллиона боеприпасов в год