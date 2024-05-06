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Турция увеличивает давление на Израиль, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.05.2024
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15:32 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/erdogan-1944170443.html
Турция увеличивает давление на Израиль, заявил Эрдоган
Турция увеличивает давление на Израиль, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.05.2024
Турция увеличивает давление на Израиль, заявил Эрдоган
Турция увеличивает давление на Израиль, Анкара будет использовать все средства, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом, заявил президент Турции... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:32
2024-05-06T15:32
в мире
израиль
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Турция увеличивает давление на Израиль, Анкара будет использовать все средства, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы увеличиваем… давление, чтобы заставить Израиль, который становится все более кровожадным, прекратить огонь. Мы ввели ограничения на экспорт 54 товаров. С прошлой недели мы прекратили экспорт и импорт всех товаров. Мы решили вмешаться в дело о геноциде (имеет в виду подключение к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН – ред.). Мы будем использовать все наши средства, чтобы те, кто покусился на жизнь 35 тысяч братьев и сестер, ответили перед законом", - заявил Эрдоган, выступая в понедельник в Национальном центре конгрессов и культуры при президентской резиденции в Бештепе (Анкара). Министерство торговли Турции на прошлой неделе подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение правительства, заявил, что Анкара "закрыла двери" для товарооборота с Израилем объемом 9,5 миллиарда долларов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240506/khamas-1944110143.html
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израиль
турция
анкара (провинция)
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция увеличивает давление на Израиль, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция будет использовать все средства для давления на Израиль

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Турция увеличивает давление на Израиль, Анкара будет использовать все средства, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Мы увеличиваем… давление, чтобы заставить Израиль, который становится все более кровожадным, прекратить огонь. Мы ввели ограничения на экспорт 54 товаров. С прошлой недели мы прекратили экспорт и импорт всех товаров. Мы решили вмешаться в дело о геноциде (имеет в виду подключение к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН – ред.). Мы будем использовать все наши средства, чтобы те, кто покусился на жизнь 35 тысяч братьев и сестер, ответили перед законом", - заявил Эрдоган, выступая в понедельник в Национальном центре конгрессов и культуры при президентской резиденции в Бештепе (Анкара).
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем
Вчера, 12:41
Министерство торговли Турции на прошлой неделе подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение правительства, заявил, что Анкара "закрыла двери" для товарооборота с Израилем объемом 9,5 миллиарда долларов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Эрдоган обвинил международные организации в молчании о смертях в Газе
8 марта, 16:10
 
В миреИзраильТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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