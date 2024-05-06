Турция увеличивает давление на Израиль, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция будет использовать все средства для давления на Израиль
© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Турция увеличивает давление на Израиль, Анкара будет использовать все средства, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Мы увеличиваем… давление, чтобы заставить Израиль, который становится все более кровожадным, прекратить огонь. Мы ввели ограничения на экспорт 54 товаров. С прошлой недели мы прекратили экспорт и импорт всех товаров. Мы решили вмешаться в дело о геноциде (имеет в виду подключение к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН – ред.). Мы будем использовать все наши средства, чтобы те, кто покусился на жизнь 35 тысяч братьев и сестер, ответили перед законом", - заявил Эрдоган, выступая в понедельник в Национальном центре конгрессов и культуры при президентской резиденции в Бештепе (Анкара).
ХАМАС может приостановить переговоры с Израилем
Вчера, 12:41
Министерство торговли Турции на прошлой неделе подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение правительства, заявил, что Анкара "закрыла двери" для товарооборота с Израилем объемом 9,5 миллиарда долларов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.