https://ria.ru/20240506/dvizhenie-1944261328.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 06.05.2024
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта восстановлено на Крымском мосту спустя 50 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:23
2024-05-06T22:23
2024-05-06T22:23
россия
республика крым
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Движение автотранспорта восстановлено на Крымском мосту спустя 50 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Сообщение о временном перекрытии движения поступило в понедельник в 21.17 мск.
https://ria.ru/20240506/krym-1944172121.html
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россия, республика крым
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта спустя 50 минут