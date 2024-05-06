https://ria.ru/20240506/dvizhenie-1944261328.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 06.05.2024

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта восстановлено на Крымском мосту спустя 50 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:23

2024-05-06T22:23

2024-05-06T22:23

россия

республика крым

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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Движение автотранспорта восстановлено на Крымском мосту спустя 50 минут после приостановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Сообщение о временном перекрытии движения поступило в понедельник в 21.17 мск.

https://ria.ru/20240506/krym-1944172121.html

россия

республика крым

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россия, республика крым