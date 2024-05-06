https://ria.ru/20240506/drony-1944176426.html
Над Белгородской областью сбили два дрона
Над Белгородской областью сбили два дрона - РИА Новости, 06.05.2024
Над Белгородской областью сбили два дрона
Российские средства ПВО около 14.40 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:46
2024-05-06T15:46
2024-05-06T15:50
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.40 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая около 14.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240502/bespilotnik-1943555712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили два дрона
ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью