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Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе
Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе - РИА Новости, 06.05.2024
Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе
Украинские FPV-дроны атаковали транспортные средства сразу в нескольких населенных пунктах Белгородского района, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:51
2024-05-06T12:51
2024-05-06T12:51
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские FPV-дроны атаковали транспортные средства сразу в нескольких населенных пунктах Белгородского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. В селе Щетиновка атакован дроном был движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна. В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории. Пострадавших нет, вагон посечен", - написал Гладков. Также, по словам губернатора, в селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль, люди не пострадали. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе
ВСУ атаковали несколько белгородских населенных пунктов, пострадавших нет