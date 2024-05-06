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Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/drony-1944113147.html
Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе
Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе - РИА Новости, 06.05.2024
Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе
Украинские FPV-дроны атаковали транспортные средства сразу в нескольких населенных пунктах Белгородского района, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:51
2024-05-06T12:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
отрадное
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские FPV-дроны атаковали транспортные средства сразу в нескольких населенных пунктах Белгородского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. В селе Щетиновка атакован дроном был движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна. В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории. Пострадавших нет, вагон посечен", - написал Гладков. Также, по словам губернатора, в селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль, люди не пострадали. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240506/reb-1944064929.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Отрадное, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе

ВСУ атаковали несколько белгородских населенных пунктов, пострадавших нет

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода
Люди в военной форме в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские FPV-дроны атаковали транспортные средства сразу в нескольких населенных пунктах Белгородского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. В селе Щетиновка атакован дроном был движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна. В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории. Пострадавших нет, вагон посечен", - написал Гладков.
Также, по словам губернатора, в селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль, люди не пострадали.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьОтрадноеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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