https://ria.ru/20240506/drony-1944113147.html

Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе

Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе - РИА Новости, 06.05.2024

Дроны ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородском районе

Украинские FPV-дроны атаковали транспортные средства сразу в нескольких населенных пунктах Белгородского района, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:51

2024-05-06T12:51

2024-05-06T12:51

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

отрадное

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские FPV-дроны атаковали транспортные средства сразу в нескольких населенных пунктах Белгородского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. В селе Щетиновка атакован дроном был движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна. В селе Отрадное дрон атаковал локомотив передвижной лаборатории. Пострадавших нет, вагон посечен", - написал Гладков. Также, по словам губернатора, в селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль, люди не пострадали. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20240506/reb-1944064929.html

белгородский район

белгородская область

отрадное

россия

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происшествия, белгородский район, белгородская область, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина