Рейтинг@Mail.ru
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 06.05.2024 (обновлено: 21:33 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/dron-1944256439.html
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль - РИА Новости, 06.05.2024
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль
Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, пострадал участник территориальной самообороны, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:26
2024-05-06T21:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, пострадал участник территориальной самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны. У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что необходимая медпомощь была оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240506/gladkov-1944233380.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8c77b0a777e69598137c5edc9201d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль

Гладков: дрон ВСУ атаковал машину на дороге под Белгородом, есть пострадавший

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, пострадал участник территориальной самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны. У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что необходимая медпомощь была оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала