https://ria.ru/20240506/dron-1944256439.html

Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль

Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль - РИА Новости, 06.05.2024

Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль

Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, пострадал участник территориальной самообороны, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:26

2024-05-06T21:26

2024-05-06T21:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, пострадал участник территориальной самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны. У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что необходимая медпомощь была оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240506/gladkov-1944233380.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины