https://ria.ru/20240506/dron-1944256439.html
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль - РИА Новости, 06.05.2024
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль
Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, пострадал участник территориальной самообороны, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:26
2024-05-06T21:26
2024-05-06T21:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области, пострадал участник территориальной самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны. У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале. Уточняется, что необходимая медпомощь была оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240506/gladkov-1944233380.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Под Белгородом дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль
Гладков: дрон ВСУ атаковал машину на дороге под Белгородом, есть пострадавший