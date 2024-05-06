https://ria.ru/20240506/dron-1944215386.html

ПВО сбила украинский дрон над Черным морем

ПВО сбила украинский дрон над Черным морем - РИА Новости, 06.05.2024

ПВО сбила украинский дрон над Черным морем

Российские средства ПВО около 16.10 мск уничтожили украинский беспилотник над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:24

2024-05-06T17:24

2024-05-06T17:24

специальная военная операция на украине

черное море

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.10 мск уничтожили украинский беспилотник над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая около 16.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html

черное море

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

черное море, россия, происшествия