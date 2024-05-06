https://ria.ru/20240506/dron-1944215386.html
ПВО сбила украинский дрон над Черным морем
ПВО сбила украинский дрон над Черным морем - РИА Новости, 06.05.2024
ПВО сбила украинский дрон над Черным морем
Российские средства ПВО около 16.10 мск уничтожили украинский беспилотник над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:24
2024-05-06T17:24
2024-05-06T17:24
специальная военная операция на украине
черное море
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.10 мск уничтожили украинский беспилотник над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. "Шестого мая около 16.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Происшествия
ПВО сбила украинский дрон над Черным морем
ПВО сбила украинский дрон над северо-западной частью Черного моря