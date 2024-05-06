https://ria.ru/20240506/dron-1944092878.html

При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина

При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина - РИА Новости, 06.05.2024

При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина

Мужчина ранен при повторной атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:43

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при повторной атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Ранее губернатор информировал, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным минздрава, 40 человек получили ранения, среди них трое детей, 30 госпитализированы.

https://ria.ru/20240506/bespilotnik-1944068577.html

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

белгород

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия