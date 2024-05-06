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При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина - РИА Новости, 06.05.2024
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11:36 06.05.2024 (обновлено: 11:43 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/dron-1944092878.html
При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина
При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина - РИА Новости, 06.05.2024
При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина
Мужчина ранен при повторной атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:36
2024-05-06T11:43
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при повторной атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.Ранее губернатор информировал, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным минздрава, 40 человек получили ранения, среди них трое детей, 30 госпитализированы.
https://ria.ru/20240506/bespilotnik-1944068577.html
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
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белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина

При повторной атаке дрона ВСУ на машину под Белгородом пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при повторной атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль в Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности", - написал Гладков.
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Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее губернатор информировал, что украинские дроны в районе села Берёзовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным минздрава, 40 человек получили ранения, среди них трое детей, 30 госпитализированы.
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