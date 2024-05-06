https://ria.ru/20240506/donbass-1944179061.html

России пришлось принять меры для защиты жителей Донбасса, заявил Путин

России пришлось принять меры для защиты жителей Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024

России пришлось принять меры для защиты жителей Донбасса, заявил Путин

России пришлось принять меры по защите жителей Донбасса вооруженным путем после восьми лет издевательств над ними со стороны Киева, заявил президент России... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:57

2024-05-06T15:57

2024-05-06T16:08

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. России пришлось принять меры по защите жителей Донбасса вооруженным путем после восьми лет издевательств над ними со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин."Ну а в 2022 году начались другие проблемы, потому что мы убедились, что после восьми лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе… не удается решить (проблему - ред.) мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем", - сказал Путин во время встречи с правительством РФ.Он отметил, что люди, жившие и проживающие ныне на территории воссоединившихся с РФ регионов, всегда считали Россию исторической родиной, а она считала этих людей "своими".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240224/donbass-1929310778.html

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Кирилл Волков

россия, донбасс, владимир путин, политика