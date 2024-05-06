https://ria.ru/20240506/dobrovolets-1944222970.html

Уроженец Узбекистана пошел добровольцем на спецоперацию

Уроженец Узбекистана пошел добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 06.05.2024

Уроженец Узбекистана пошел добровольцем на спецоперацию

Получивший гражданство РФ уроженец Узбекистана с позывным "Джонни" отправился добровольцем на специальную военную операцию, чтобы бороться с фашизмом, сообщил... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:49

2024-05-06T17:49

2024-05-06T17:49

специальная военная операция на украине

узбекистан

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Получивший гражданство РФ уроженец Узбекистана с позывным "Джонни" отправился добровольцем на специальную военную операцию, чтобы бороться с фашизмом, сообщил нижегородский Дом народного единства. Мужчина приехал в Россию из Узбекистана на заработки. Начинал на севере страны, позже оказался в Нижнем Новгороде. Около 10 лет успешно занимался торговлей, перевез в Россию двух сыновей. Оба учатся в университете. Позывной военнослужащего "Джонни" связан с его настоящим именем. По словам бойца, оно с трудом дается сослуживцам. "У нас полк многонациональный. На фронте нет различий: узбек, таджик, русский, тувинец, киргиз, татарин. Все мы братья", - приводятся в сообщении слова добровольца. Отмечается, что мужчина стал россиянином во всех смыслах: получил гражданство, защищает страну на СВО и намерен и дальше трудиться на благо новой Родины. "Для меня честь – надеть военную форму Российской Федерации. У меня дед освобождал Украину в 1943 году. Был там тяжело ранен. Для себя я определил личную задачу - помочь братьям-славянам в борьбе с фашизмом", - отметил военнослужащий. Сейчас "Джонни" находится в Нижнем Новгороде на реабилитации. Во время последнего боевого задания его подразделение подверглось атаке. Сначала на военных напали дроны противника, затем начался танковый обстрел. "Джонни" получил ранение, но врачи подняли бойца на ноги. "Когда я лежал в госпитале, мне помогли оформить все необходимые бумаги для того, чтобы я получил выплаты, положенные в связи с ранением. Сам никуда не ходил, спокойно лечился. Уже через 15 дней на мою карту пришли деньги", - рассказал доброволец. Он добавил, что хочет купить квартиру и обеспечить образование сыновей.

https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html

https://ria.ru/20240428/dobrovolets-1942737528.html

https://ria.ru/20240428/kubanychbek-1942872331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

узбекистан, россия, безопасность, вооруженные силы рф