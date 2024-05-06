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"Не сработало": в Германии выступили с неожиданным предложением по Украине - РИА Новости, 06.05.2024
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16:51 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/diplomatiya-1944202359.html
"Не сработало": в Германии выступили с неожиданным предложением по Украине
"Не сработало": в Германии выступили с неожиданным предложением по Украине - РИА Новости, 06.05.2024
"Не сработало": в Германии выступили с неожиданным предложением по Украине
Запад должен стремиться к дипломатическому разрешению конфликта, поскольку военным союзникам Киева не удалось добиться результатов военным путем, заявил... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:51
2024-05-06T16:51
в мире
германия
украина
киев
михаэль кречмер
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад должен стремиться к дипломатическому разрешению конфликта, поскольку военным союзникам Киева не удалось добиться результатов военным путем, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste."Сейчас, спустя два года после начала конфликта, в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать. Нужно подойти к этому по-другому. Это возможно только с помощью дипломатии", — отметил он.Кречмер также задался вопросом, может ли Украина победить в этом конфликте на поле боя и каковы цели Киева. Кроме того, он предложил сформировать дипломатический альянс с Китаем, Индией и другими странами БРИКС, однако добавил, что для этого нужны дипломаты, а их, по его мнению, в Германии сейчас нет.В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
https://ria.ru/20240506/reshenie-1944183203.html
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в мире, германия, украина, киев, михаэль кречмер, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Киев, Михаэль Кречмер, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Вооруженные силы Украины
"Не сработало": в Германии выступили с неожиданным предложением по Украине

Премьер Саксонии Кречмер: конфликт на Украине нужно решать дипломатическим путем

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад должен стремиться к дипломатическому разрешению конфликта, поскольку военным союзникам Киева не удалось добиться результатов военным путем, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste.
"Сейчас, спустя два года после начала конфликта, в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать. Нужно подойти к этому по-другому. Это возможно только с помощью дипломатии", — отметил он.
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Кречмер также задался вопросом, может ли Украина победить в этом конфликте на поле боя и каковы цели Киева. Кроме того, он предложил сформировать дипломатический альянс с Китаем, Индией и другими странами БРИКС, однако добавил, что для этого нужны дипломаты, а их, по его мнению, в Германии сейчас нет.
В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
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В миреГерманияУкраинаКиевМихаэль КречмерВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКСВооруженные силы Украины
 
 
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