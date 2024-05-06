https://ria.ru/20240506/diplomatiya-1944056652.html

В МИД оценили шансы на диалог по ракетной проблематике

В МИД оценили шансы на диалог по ракетной проблематике - РИА Новости, 06.05.2024

В МИД оценили шансы на диалог по ракетной проблематике

В текущей геополитической ситуации шансы запустить многосторонний диалог по всем аспектам ракетной проблематики близки к нулю, и появиться такие шансы могут... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:03

2024-05-06T09:03

2024-05-06T09:03

россия

ближний восток

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

оон

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В текущей геополитической ситуации шансы запустить многосторонний диалог по всем аспектам ракетной проблематики близки к нулю, и появиться такие шансы могут только в случае возвращения к "разрядке" международной обстановки, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "В нынешней геополитической ситуации возможности для запуска многостороннего инклюзивного диалога по всему спектру ракетной проблематики, как мне представляется, близки к нулю. Нельзя рассматривать ракетную тематику в отрыве от других вопросов глобальной безопасности. Шансы могут появиться только в случае возврата международного сообщества к некому подобию разрядки напряженности, взаимного доверия, равноправного сотрудничества и учёта интересов безопасности друг друга. Пока движения в эту сторону не просматривается. Динамика нынешних процессов говорит об обратном", - сказал Машков. Он отметил, что в ООН подобные вопросы не обсуждаются, и в целом "страны не демонстрируют желания вернуться к диалогу по данной теме, который прекратился в 2008 году, когда состоялось последнее заседание Группы правительственных экспертов по ракетам во всех их аспектах". Машков пояснил, что предпринимаются попытки "поговорить по ракетной проблематике, но они носят неинклюзивный или регионально обособленный характер". "Например, в 2019 году была запущена Берлинская инициатива по ракетному диалогу. В этот же период в рамках Варшавского процесса действовала рабочая группа по ракетному распространению, которая рассматривала ситуацию на Ближнем Востоке. Нас, равно как и другие ракетнозначимые страны, на эти мероприятия не приглашают. В последнее время западными партнёрами инициируются шаги по внесению ракетной тематики в Азиатский региональный форум по безопасности. В связи с этим возникает логичный вопрос: о чём можно говорить и тем более договариваться по ракетным делам без участия ракетнозначимых игроков?" - сказал Машков.

https://ria.ru/20240122/ssha-1922699863.html

https://ria.ru/20240506/mashkov-1944047322.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ближний восток, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), оон, в мире