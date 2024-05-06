Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД
МИД: Россия должна располагать потенциалом на Востоке для отражения угроз Запада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия должна располагать необходимым потенциалом у себя в "подбрюшье" для отражения угроз, создаваемых западными странами, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
Говоря о ракетном потенциале КНР и позиции, которую в его отношении занимают США, Машков отметил, что лично он не разделяет оценок американских представителей, "которые базируются на ключевой национальной установке обеспечения глобального доминирования и в контексте этого "соперничества" воспринимают любые действия КНР на ракетном направлении как угрозу национальной безопасности, если не на данном этапе, то в перспективе". Российский дипломат напомнил, что именно поэтому "США пытаются втянуть КНР в диалог по ракетной проблематике с тем, чтобы попытаться поставить под контроль этот процесс и навязать "Поднебесной", судя по всему, выгодные им качественные и количественные ограничители в ракетной области".
"Первоначально речь шла о подключении КНР к двустороннему российско-американскому диалогу по СНВ, при этом американцы оставляли за скобками своих союзников (Францию и Великобританию). Затем, получив отказ из Пекина, в Вашингтоне стали говорить о возможном параллельном двустороннем формате. Наше отношение к ракетным делам КНР совсем иное. Оно базируется на концепции особого стратегического партнерства между нашими странами и взаимного доверия и уважения. Это не означает, однако, полного игнорирования ситуации у нас "в подбрюшье", где мы должны располагать необходимым потенциалом для должного обеспечения национальных интересов и отражения угроз, создаваемых Западом", - заключил Машков.