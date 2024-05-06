https://ria.ru/20240506/diplomatiya-1944053346.html

Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД

Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2024

Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД

Россия должна располагать необходимым потенциалом у себя в "подбрюшье" для отражения угроз, создаваемых западными странами, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:08

2024-05-06T08:08

2024-05-06T08:24

китай

россия

сша

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия должна располагать необходимым потенциалом у себя в "подбрюшье" для отражения угроз, создаваемых западными странами, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. Говоря о ракетном потенциале КНР и позиции, которую в его отношении занимают США, Машков отметил, что лично он не разделяет оценок американских представителей, "которые базируются на ключевой национальной установке обеспечения глобального доминирования и в контексте этого "соперничества" воспринимают любые действия КНР на ракетном направлении как угрозу национальной безопасности, если не на данном этапе, то в перспективе". Российский дипломат напомнил, что именно поэтому "США пытаются втянуть КНР в диалог по ракетной проблематике с тем, чтобы попытаться поставить под контроль этот процесс и навязать "Поднебесной", судя по всему, выгодные им качественные и количественные ограничители в ракетной области". "Первоначально речь шла о подключении КНР к двустороннему российско-американскому диалогу по СНВ, при этом американцы оставляли за скобками своих союзников (Францию и Великобританию). Затем, получив отказ из Пекина, в Вашингтоне стали говорить о возможном параллельном двустороннем формате. Наше отношение к ракетным делам КНР совсем иное. Оно базируется на концепции особого стратегического партнерства между нашими странами и взаимного доверия и уважения. Это не означает, однако, полного игнорирования ситуации у нас "в подбрюшье", где мы должны располагать необходимым потенциалом для должного обеспечения национальных интересов и отражения угроз, создаваемых Западом", - заключил Машков.

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html

китай

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, сша, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), в мире