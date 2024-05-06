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Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2024
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08:08 06.05.2024 (обновлено: 08:24 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/diplomatiya-1944053346.html
Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД
Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2024
Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД
Россия должна располагать необходимым потенциалом у себя в "подбрюшье" для отражения угроз, создаваемых западными странами, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:08
2024-05-06T08:24
китай
россия
сша
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия должна располагать необходимым потенциалом у себя в "подбрюшье" для отражения угроз, создаваемых западными странами, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. Говоря о ракетном потенциале КНР и позиции, которую в его отношении занимают США, Машков отметил, что лично он не разделяет оценок американских представителей, "которые базируются на ключевой национальной установке обеспечения глобального доминирования и в контексте этого "соперничества" воспринимают любые действия КНР на ракетном направлении как угрозу национальной безопасности, если не на данном этапе, то в перспективе". Российский дипломат напомнил, что именно поэтому "США пытаются втянуть КНР в диалог по ракетной проблематике с тем, чтобы попытаться поставить под контроль этот процесс и навязать "Поднебесной", судя по всему, выгодные им качественные и количественные ограничители в ракетной области". "Первоначально речь шла о подключении КНР к двустороннему российско-американскому диалогу по СНВ, при этом американцы оставляли за скобками своих союзников (Францию и Великобританию). Затем, получив отказ из Пекина, в Вашингтоне стали говорить о возможном параллельном двустороннем формате. Наше отношение к ракетным делам КНР совсем иное. Оно базируется на концепции особого стратегического партнерства между нашими странами и взаимного доверия и уважения. Это не означает, однако, полного игнорирования ситуации у нас "в подбрюшье", где мы должны располагать необходимым потенциалом для должного обеспечения национальных интересов и отражения угроз, создаваемых Западом", - заключил Машков.
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html
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китай, россия, сша, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), в мире
Китай, Россия, США, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), В мире
Россия должна иметь потенциал для отражения угроз, заявили в МИД

МИД: Россия должна располагать потенциалом на Востоке для отражения угроз Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия должна располагать необходимым потенциалом у себя в "подбрюшье" для отражения угроз, создаваемых западными странами, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
Говоря о ракетном потенциале КНР и позиции, которую в его отношении занимают США, Машков отметил, что лично он не разделяет оценок американских представителей, "которые базируются на ключевой национальной установке обеспечения глобального доминирования и в контексте этого "соперничества" воспринимают любые действия КНР на ракетном направлении как угрозу национальной безопасности, если не на данном этапе, то в перспективе". Российский дипломат напомнил, что именно поэтому "США пытаются втянуть КНР в диалог по ракетной проблематике с тем, чтобы попытаться поставить под контроль этот процесс и навязать "Поднебесной", судя по всему, выгодные им качественные и количественные ограничители в ракетной области".
"Первоначально речь шла о подключении КНР к двустороннему российско-американскому диалогу по СНВ, при этом американцы оставляли за скобками своих союзников (Францию и Великобританию). Затем, получив отказ из Пекина, в Вашингтоне стали говорить о возможном параллельном двустороннем формате. Наше отношение к ракетным делам КНР совсем иное. Оно базируется на концепции особого стратегического партнерства между нашими странами и взаимного доверия и уважения. Это не означает, однако, полного игнорирования ситуации у нас "в подбрюшье", где мы должны располагать необходимым потенциалом для должного обеспечения национальных интересов и отражения угроз, создаваемых Западом", - заключил Машков.
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