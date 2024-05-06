https://ria.ru/20240506/bundesver-1944176290.html

Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера

Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера - РИА Новости, 06.05.2024

Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение бригады Бундесвера в стране должно быть ускорено. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:46

2024-05-06T15:46

2024-05-06T15:46

в мире

литва

германия

гитанас науседа

бундесвер германии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение бригады Бундесвера в стране должно быть ускорено. "Я радуюсь ходу дислокации бригады, однако наше стратегическое окружение в сфере безопасности требует ещё более ускоренного темпа. У нас нет роскоши терять ни минуты", - сказал Науседа в понедельник на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как ранее сообщило литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

https://ria.ru/20240427/evropa-1942713109.html

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, германия, гитанас науседа, бундесвер германии