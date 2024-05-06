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Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера - РИА Новости, 06.05.2024
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15:46 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/bundesver-1944176290.html
Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера
Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера - РИА Новости, 06.05.2024
Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение бригады Бундесвера в стране должно быть ускорено. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:46
2024-05-06T15:46
в мире
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гитанас науседа
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение бригады Бундесвера в стране должно быть ускорено. "Я радуюсь ходу дислокации бригады, однако наше стратегическое окружение в сфере безопасности требует ещё более ускоренного темпа. У нас нет роскоши терять ни минуты", - сказал Науседа в понедельник на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как ранее сообщило литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
https://ria.ru/20240427/evropa-1942713109.html
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в мире, литва, германия, гитанас науседа, бундесвер германии
В мире, Литва, Германия, Гитанас Науседа, Бундесвер Германии
Науседа призвал ускорить размещение в Литве бригады бундесвера

Науседа: размещение бригады бундесвера в Литве требует еще большего темпа

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение бригады Бундесвера в стране должно быть ускорено.
"Я радуюсь ходу дислокации бригады, однако наше стратегическое окружение в сфере безопасности требует ещё более ускоренного темпа. У нас нет роскоши терять ни минуты", - сказал Науседа в понедельник на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Как ранее сообщило литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.
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В миреЛитваГерманияГитанас НауседаБундесвер Германии
 
 
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