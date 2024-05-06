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Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий" - РИА Новости, 06.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:14 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/bukharov-1944140242.html
Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий"
Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий" - РИА Новости, 06.05.2024
Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий"
Бывший музыкант группы "Крематорий", скрипач Вячеслав Бухаров скончался в Воронеже на 63-м году жизни от тяжелой болезни, сообщается на странице музыкального... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:14
2024-05-06T14:14
культура
крематорий
новости культуры
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ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Бывший музыкант группы "Крематорий", скрипач Вячеслав Бухаров скончался в Воронеже на 63-м году жизни от тяжелой болезни, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте". "Пятого мая 2024 в Воронеже скончался Вячеслав Геннадьевич Бухаров. Великолепный скрипач и киноактер, проработавший в группе 17 лет и оставивший яркий след на самых знаковых альбомах группы. Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным", - говорится в сообщении. Музыканты отмечают, что обязательно приедут в Воронеж и дадут концерт в память о "благородном друге". "Слава ушел в светлый праздник Пасхи, и, согласно народному поверью, непременно попадет в Рай. Мы исповедуем и верим, что Иисус Христос воистину воскрес и смерти больше нет", - говорится в сообщении. Бухаров родился в 1961 году в Воронеже. Окончил Воронежский институт искусств, театральное отделение. Работал в театре Балтийского флота, Русском драматическом театре Риги, сотрудничал с театром "Сатирикон". В 1994-2007 годах входил в состав группы "Крематорий".
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крематорий, новости культуры
Культура, Крематорий, Новости культуры
Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий"

Бывший скрипач группы "Крематорий" Бухаров умер на 63-м году жизни от рака лимфы

© Фото : сайт группы "Крематорий"Вячеслав Бухаров
Вячеслав Бухаров - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : сайт группы "Крематорий"
Вячеслав Бухаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Бывший музыкант группы "Крематорий", скрипач Вячеслав Бухаров скончался в Воронеже на 63-м году жизни от тяжелой болезни, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".
«
"Пятого мая 2024 в Воронеже скончался Вячеслав Геннадьевич Бухаров. Великолепный скрипач и киноактер, проработавший в группе 17 лет и оставивший яркий след на самых знаковых альбомах группы. Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным", - говорится в сообщении.
Музыканты отмечают, что обязательно приедут в Воронеж и дадут концерт в память о "благородном друге".
"Слава ушел в светлый праздник Пасхи, и, согласно народному поверью, непременно попадет в Рай. Мы исповедуем и верим, что Иисус Христос воистину воскрес и смерти больше нет", - говорится в сообщении.
Бухаров родился в 1961 году в Воронеже. Окончил Воронежский институт искусств, театральное отделение. Работал в театре Балтийского флота, Русском драматическом театре Риги, сотрудничал с театром "Сатирикон". В 1994-2007 годах входил в состав группы "Крематорий".
 
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