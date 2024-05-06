Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий"
Бывший скрипач группы "Крематорий" Бухаров умер на 63-м году жизни от рака лимфы
Вячеслав Бухаров. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Бывший музыкант группы "Крематорий", скрипач Вячеслав Бухаров скончался в Воронеже на 63-м году жизни от тяжелой болезни, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".
«
"Пятого мая 2024 в Воронеже скончался Вячеслав Геннадьевич Бухаров. Великолепный скрипач и киноактер, проработавший в группе 17 лет и оставивший яркий след на самых знаковых альбомах группы. Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным", - говорится в сообщении.
Музыканты отмечают, что обязательно приедут в Воронеж и дадут концерт в память о "благородном друге".
"Слава ушел в светлый праздник Пасхи, и, согласно народному поверью, непременно попадет в Рай. Мы исповедуем и верим, что Иисус Христос воистину воскрес и смерти больше нет", - говорится в сообщении.
Бухаров родился в 1961 году в Воронеже. Окончил Воронежский институт искусств, театральное отделение. Работал в театре Балтийского флота, Русском драматическом театре Риги, сотрудничал с театром "Сатирикон". В 1994-2007 годах входил в состав группы "Крематорий".