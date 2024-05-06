https://ria.ru/20240506/bukharov-1944140242.html

Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий"

Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий" - РИА Новости, 06.05.2024

Умер бывший музыкант рок-группы "Крематорий"

Бывший музыкант группы "Крематорий", скрипач Вячеслав Бухаров скончался в Воронеже на 63-м году жизни от тяжелой болезни, сообщается на странице музыкального... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:14

2024-05-06T14:14

2024-05-06T14:14

культура

крематорий

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944139871_0:132:791:577_1920x0_80_0_0_de76c0c641dda9063db3248f1821b93f.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Бывший музыкант группы "Крематорий", скрипач Вячеслав Бухаров скончался в Воронеже на 63-м году жизни от тяжелой болезни, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте". "Пятого мая 2024 в Воронеже скончался Вячеслав Геннадьевич Бухаров. Великолепный скрипач и киноактер, проработавший в группе 17 лет и оставивший яркий след на самых знаковых альбомах группы. Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным", - говорится в сообщении. Музыканты отмечают, что обязательно приедут в Воронеж и дадут концерт в память о "благородном друге". "Слава ушел в светлый праздник Пасхи, и, согласно народному поверью, непременно попадет в Рай. Мы исповедуем и верим, что Иисус Христос воистину воскрес и смерти больше нет", - говорится в сообщении. Бухаров родился в 1961 году в Воронеже. Окончил Воронежский институт искусств, театральное отделение. Работал в театре Балтийского флота, Русском драматическом театре Риги, сотрудничал с театром "Сатирикон". В 1994-2007 годах входил в состав группы "Крематорий".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

крематорий, новости культуры