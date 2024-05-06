https://ria.ru/20240506/britaniya-1944044631.html

СМИ: действия Британии на Украине подталкивают Европу к бедствиям войны

СМИ: действия Британии на Украине подталкивают Европу к бедствиям войны - РИА Новости, 06.05.2024

СМИ: действия Британии на Украине подталкивают Европу к бедствиям войны

Великобритания под воздействием "американского хозяина" пытается мобилизовать всех без исключения украинцев на опосредованную войну против России и тем самым... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T04:45

2024-05-06T04:45

2024-05-06T04:45

великобритания

россия

киев

дэвид кэмерон

дмитрий песков

нато

специальная военная операция на украине

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СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Великобритания под воздействием "американского хозяина" пытается мобилизовать всех без исключения украинцев на опосредованную войну против России и тем самым подталкивает уже Европу к бедствиям войны, но военная поддержка Лондона не окажет никакого влияния на ход СВО, говорится в статье международного обозревателя Сим Мина, опубликованной северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Ранее Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными такие заявления и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. Как отмечает обозреватель, не является тайной то, что Великобритания особо активно помогает Киеву и "накачала марионеточные власти Зеленского разными вооружениями", в том числе линейными танками, реактивными орудиями и снарядами с обедненным ураном, а в мае 2023 года первой передала дальнобойные крылатые ракеты и сама по себе "обнаруживала враждебность" в отношении России. "На этот раз Кэмерон откровенно разрешил использовать свои вооружения в атаке на территорию России. Это показывает, что Великобритания бешено пытается подстрекать власти Зеленского к безрассудной атаке на глубину территории России, чтобы справиться с дальше ухудшающейся обстановкой в поле боя Украины", - пишет эксперт. Сим Мин добавляет, что Кэмерон, как глава внешнеполитического ведомства, хорошо знает, что одно его "безумное слово" может вызывать опаснейшую ситуацию, привести к распространению украинского конфликта на территорию России, а затем и на европейский регион, что стало бы "катастрофой и бедой" для "невинных мирных жителей". "Несмотря на это, Кэмерон без колебания бросил такие грубые слова. Это показывает злобное намерение "джентльменов" Великобритании сохранять остаток жизни властей Зеленского, которые в последнее время с каждым днем теряют инициативу из-за мощного военного наступления вооруженных сил России, и мобилизовать всех без исключения украинцев на опосредованную войну против России", - говорится в комментарии. Сим Мин отметил, что визит главы МИД Великобритании в Вашингтон перед поездкой в Киев не случаен, и США с Великобританией предварительно долгое время вели кулуарные разговоры о вопросе по увеличению военной помощи Украине. "Высока вероятность, что на Великобританию, считающую подчинение и слепую веру в США своим жизненным фактором, оказано большое воздействие американского хозяина, который отчаянно пытается поднять младших союзников на предотвращение возрождения сильной России", - пишет эксперт. Сим Мин подчеркнул также, что сейчас вооруженные силы России держат инициативу на всех фронтах Украины, превращая переданные Киеву вооружения США и НАТО в "горящий металлолом". "Военная поддержка Великобритании не окажет никакого влияния на ведение специальной военной операции... Военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917724528.html

https://ria.ru/20240503/britaniya-1943682343.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943000310.html

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россия

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великобритания, россия, киев, дэвид кэмерон, дмитрий песков, нато