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ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА

ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА - РИА Новости, 06.05.2024

ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА

Российские авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:25

2024-05-06T13:25

2024-05-06T13:39

специальная военная операция на украине

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украина

бпла

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240506/vostok-1944124731.html

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россия, украина, бпла, министерство обороны рф (минобороны рф)