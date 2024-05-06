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ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 06.05.2024 (обновлено: 13:39 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/bpla-1944123365.html
ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА
ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА - РИА Новости, 06.05.2024
ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА
Российские авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:25
2024-05-06T13:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
бпла
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240506/vostok-1944124731.html
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россия, украина, бпла, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, БПЛА, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА

ВС России уничтожили два завода по производству ударных БПЛА на Украине

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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