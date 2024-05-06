https://ria.ru/20240506/bpla-1944123365.html
ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА
ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА - РИА Новости, 06.05.2024
ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА
Российские авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:25
2024-05-06T13:25
2024-05-06T13:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
бпла
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937297502_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_874e8f5887388bada13a06bb29c48664.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240506/vostok-1944124731.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937297502_644:0:3373:2047_1920x0_80_0_0_5235cb2d06b9d82a2c0c8b8b8f999658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, бпла, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, БПЛА, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили два украинских предприятия по производству БПЛА
ВС России уничтожили два завода по производству ударных БПЛА на Украине