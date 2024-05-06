Рейтинг@Mail.ru
ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 06.05.2024 (обновлено: 11:48 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/borrel-1944096482.html
ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины
ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины - РИА Новости, 06.05.2024
ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины
ЕС призывает европейские компании активно сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности и переносить производство на украинскую территорию, соответствующая РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:47
2024-05-06T11:48
в мире
украина
россия
сша
жозеп боррель
сергей лавров
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. ЕС призывает европейские компании активно сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности и переносить производство на украинскую территорию, соответствующая работа получит европейское финансирование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Используйте эту возможность для объединения ваших возможностей с Украиной, а мы профинансируем вашу совместную работу", - сказал Боррель, выступая на конференции по сотрудничеству в области оборонной промышленности с Украиной. По его словам, участвующие в этой конференции 140 компаний из 25 стран-членов ЕС должны использовать эту возможность для объединения усилий с Украиной. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html
https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины

Боррель призвал компании ЕС сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. ЕС призывает европейские компании активно сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности и переносить производство на украинскую территорию, соответствующая работа получит европейское финансирование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«
"Используйте эту возможность для объединения ваших возможностей с Украиной, а мы профинансируем вашу совместную работу", - сказал Боррель, выступая на конференции по сотрудничеству в области оборонной промышленности с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Санкции обрекают Украину на военное поражение
5 мая, 08:00
По его словам, участвующие в этой конференции 140 компаний из 25 стран-членов ЕС должны использовать эту возможность для объединения усилий с Украиной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Украина без поставок оружия капитулирует за две недели, заявил Боррель
3 мая, 21:38
 
В миреУкраинаРоссияСШАЖозеп БоррельСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала