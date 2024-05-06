https://ria.ru/20240506/borrel-1944096482.html

ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины

ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины - РИА Новости, 06.05.2024

ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины

ЕС призывает европейские компании активно сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности и переносить производство на украинскую территорию, соответствующая РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:47

2024-05-06T11:47

2024-05-06T11:48

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. ЕС призывает европейские компании активно сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности и переносить производство на украинскую территорию, соответствующая работа получит европейское финансирование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Используйте эту возможность для объединения ваших возможностей с Украиной, а мы профинансируем вашу совместную работу", - сказал Боррель, выступая на конференции по сотрудничеству в области оборонной промышленности с Украиной. По его словам, участвующие в этой конференции 140 компаний из 25 стран-членов ЕС должны использовать эту возможность для объединения усилий с Украиной. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html

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в мире, украина, россия, сша, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз