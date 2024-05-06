ЕС профинансирует проекты по производству оружия на территории Украины
Боррель призвал компании ЕС сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. ЕС призывает европейские компании активно сотрудничать с Украиной в оборонной промышленности и переносить производство на украинскую территорию, соответствующая работа получит европейское финансирование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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"Используйте эту возможность для объединения ваших возможностей с Украиной, а мы профинансируем вашу совместную работу", - сказал Боррель, выступая на конференции по сотрудничеству в области оборонной промышленности с Украиной.
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По его словам, участвующие в этой конференции 140 компаний из 25 стран-членов ЕС должны использовать эту возможность для объединения усилий с Украиной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.