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Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию
Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию - РИА Новости, 06.05.2024
Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию
Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию, где планируются встречи с местными ритейл-сетями по вопросу поставок российской рыбы и других... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:47
2024-05-06T11:47
2024-05-06T11:47
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию, где планируются встречи с местными ритейл-сетями по вопросу поставок российской рыбы и других продуктов, сообщает Центр поддержки экспорта Приморского края. "Центр поддержки экспорта Приморского края организует бизнес-миссию в Минск в период с 10 по 12 июня 2024 года. Отраслевая направленность: рыбная отрасль, пищевая отрасль", - говорится в сообщении. В рамках бизнес-миссии пройдут B2B-переговоры предпринимателей Приморья с потенциальными покупателями, включая представителей ритейл-сетей Белоруссии. Предварительно запланированы переговоры с руководством и представителями крупных торговых сетей "Евроопт", "Доброном", "Санта", "Грин", "Соседи". Также будут организованы встречи с тремя крупными дистрибьюторами Белоруссии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, приморский край, минск, твой бизнес – новости, бизнес
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию, где планируются встречи с местными ритейл-сетями по вопросу поставок российской рыбы и других продуктов, сообщает Центр поддержки экспорта Приморского края.
"Центр поддержки экспорта Приморского края организует бизнес-миссию в Минск
в период с 10 по 12 июня 2024 года. Отраслевая направленность: рыбная отрасль, пищевая отрасль", - говорится в сообщении.
В рамках бизнес-миссии пройдут B2B-переговоры предпринимателей Приморья с потенциальными покупателями, включая представителей ритейл-сетей Белоруссии. Предварительно запланированы переговоры с руководством и представителями крупных торговых сетей "Евроопт", "Доброном", "Санта", "Грин", "Соседи". Также будут организованы встречи с тремя крупными дистрибьюторами Белоруссии.