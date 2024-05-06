https://ria.ru/20240506/biznes-missiya-1944091604.html

Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию

Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию - РИА Новости, 06.05.2024

Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию

Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию, где планируются встречи с местными ритейл-сетями по вопросу поставок российской рыбы и других... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:47

2024-05-06T11:47

2024-05-06T11:47

твой бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Бизнес-миссия из Приморья в июне отправится в Белоруссию, где планируются встречи с местными ритейл-сетями по вопросу поставок российской рыбы и других продуктов, сообщает Центр поддержки экспорта Приморского края. "Центр поддержки экспорта Приморского края организует бизнес-миссию в Минск в период с 10 по 12 июня 2024 года. Отраслевая направленность: рыбная отрасль, пищевая отрасль", - говорится в сообщении. В рамках бизнес-миссии пройдут B2B-переговоры предпринимателей Приморья с потенциальными покупателями, включая представителей ритейл-сетей Белоруссии. Предварительно запланированы переговоры с руководством и представителями крупных торговых сетей "Евроопт", "Доброном", "Санта", "Грин", "Соседи". Также будут организованы встречи с тремя крупными дистрибьюторами Белоруссии.

https://ria.ru/20231004/myaso-1900320035.html

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приморский край

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, приморский край, минск, твой бизнес – новости, бизнес