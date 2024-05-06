https://ria.ru/20240506/bezpalko-1944071396.html

Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой

Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой - РИА Новости, 06.05.2024

Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой

Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать Украину чужими руками, но свои войска направят в зону конфликта в последнюю очередь, поскольку не хотят... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:25

2024-05-06T10:25

2024-05-06T18:38

украина

россия

сша

богдан безпалько

эммануэль макрон

сергей шойгу

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

f-16

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать Украину чужими руками, но свои войска направят в зону конфликта в последнюю очередь, поскольку не хотят эскалации конфликта с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, назвав заявления конгрессмена на эту тему "воплями" и "истерикой". Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть". "Войска направят в самом крайнем случае, потому что вся стратегия США строится на том, чтобы воевать чужими руками... Деньги дают, технику дают. И то, это сейчас вызывает определенные сложности в американской политике. Но отправлять туда войска, которые неизбежно вызовут конфликт между США и Россией, к тому же непредсказуемый?" - сказал Безпалько, отметив, что крупномасштабного столкновения с РФ вплоть до ядерной войны политики в Вашингтоне не хотят. Он считает, что для США было бы выгоднее, например, заставить государства Европы сражаться в поддержку Украины или хотя бы задействовать аэродромы Польши с Румынией для вылета с них самолетов F-16. Другой возможный вариант помощи Киеву - отправка пилотов этих самолетов, считает эксперт. Однако и здесь, вероятно, речь идет в первую очередь об участии летчиков европейских стран, а не ВВС США. "То, что имеет в виду именно Джеффрис, это сейчас очень маловероятно. Это истерика, это риторика, это вопли... Тем более что сейчас же не обсуждаются ни законопроект, ни помощь, ни отправка техники. Уже все согласовано. С чего вдруг взлетел его накал риторики? Это не совсем понятно", - добавил Безпалько. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20231215/peskov-1916079894.html

https://ria.ru/20240302/ostin-1930623755.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, богдан безпалько, эммануэль макрон, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), f-16, в мире