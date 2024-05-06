Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой
Безпалько: США направят свои войска в зону конфликта в последнюю очередь
© РИА Новости / Александр НатрускинБогдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать Украину чужими руками, но свои войска направят в зону конфликта в последнюю очередь, поскольку не хотят эскалации конфликта с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, назвав заявления конгрессмена на эту тему "воплями" и "истерикой".
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"Войска направят в самом крайнем случае, потому что вся стратегия США строится на том, чтобы воевать чужими руками... Деньги дают, технику дают. И то, это сейчас вызывает определенные сложности в американской политике. Но отправлять туда войска, которые неизбежно вызовут конфликт между США и Россией, к тому же непредсказуемый?" - сказал Безпалько, отметив, что крупномасштабного столкновения с РФ вплоть до ядерной войны политики в Вашингтоне не хотят.
Он считает, что для США было бы выгоднее, например, заставить государства Европы сражаться в поддержку Украины или хотя бы задействовать аэродромы Польши с Румынией для вылета с них самолетов F-16. Другой возможный вариант помощи Киеву - отправка пилотов этих самолетов, считает эксперт. Однако и здесь, вероятно, речь идет в первую очередь об участии летчиков европейских стран, а не ВВС США.
"То, что имеет в виду именно Джеффрис, это сейчас очень маловероятно. Это истерика, это риторика, это вопли... Тем более что сейчас же не обсуждаются ни законопроект, ни помощь, ни отправка техники. Уже все согласовано. С чего вдруг взлетел его накал риторики? Это не совсем понятно", - добавил Безпалько.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.