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Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой - РИА Новости, 06.05.2024
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10:25 06.05.2024 (обновлено: 18:38 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/bezpalko-1944071396.html
Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой
Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой - РИА Новости, 06.05.2024
Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой
Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать Украину чужими руками, но свои войска направят в зону конфликта в последнюю очередь, поскольку не хотят... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:25
2024-05-06T18:38
украина
россия
сша
богдан безпалько
эммануэль макрон
сергей шойгу
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
f-16
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать Украину чужими руками, но свои войска направят в зону конфликта в последнюю очередь, поскольку не хотят эскалации конфликта с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, назвав заявления конгрессмена на эту тему "воплями" и "истерикой". Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть". "Войска направят в самом крайнем случае, потому что вся стратегия США строится на том, чтобы воевать чужими руками... Деньги дают, технику дают. И то, это сейчас вызывает определенные сложности в американской политике. Но отправлять туда войска, которые неизбежно вызовут конфликт между США и Россией, к тому же непредсказуемый?" - сказал Безпалько, отметив, что крупномасштабного столкновения с РФ вплоть до ядерной войны политики в Вашингтоне не хотят. Он считает, что для США было бы выгоднее, например, заставить государства Европы сражаться в поддержку Украины или хотя бы задействовать аэродромы Польши с Румынией для вылета с них самолетов F-16. Другой возможный вариант помощи Киеву - отправка пилотов этих самолетов, считает эксперт. Однако и здесь, вероятно, речь идет в первую очередь об участии летчиков европейских стран, а не ВВС США. "То, что имеет в виду именно Джеффрис, это сейчас очень маловероятно. Это истерика, это риторика, это вопли... Тем более что сейчас же не обсуждаются ни законопроект, ни помощь, ни отправка техники. Уже все согласовано. С чего вдруг взлетел его накал риторики? Это не совсем понятно", - добавил Безпалько. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
https://ria.ru/20231215/peskov-1916079894.html
https://ria.ru/20240302/ostin-1930623755.html
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украина, россия, сша, богдан безпалько, эммануэль макрон, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), f-16, в мире
Украина, Россия, США, Богдан Безпалько, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), F-16, В мире
Эксперт назвал слова о войсках США на Украине истерикой

Безпалько: США направят свои войска в зону конфликта в последнюю очередь

© РИА Новости / Александр НатрускинБогдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты будут стремиться поддерживать Украину чужими руками, но свои войска направят в зону конфликта в последнюю очередь, поскольку не хотят эскалации конфликта с Россией, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, назвав заявления конгрессмена на эту тему "воплями" и "истерикой".
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть".
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"Войска направят в самом крайнем случае, потому что вся стратегия США строится на том, чтобы воевать чужими руками... Деньги дают, технику дают. И то, это сейчас вызывает определенные сложности в американской политике. Но отправлять туда войска, которые неизбежно вызовут конфликт между США и Россией, к тому же непредсказуемый?" - сказал Безпалько, отметив, что крупномасштабного столкновения с РФ вплоть до ядерной войны политики в Вашингтоне не хотят.
Он считает, что для США было бы выгоднее, например, заставить государства Европы сражаться в поддержку Украины или хотя бы задействовать аэродромы Польши с Румынией для вылета с них самолетов F-16. Другой возможный вариант помощи Киеву - отправка пилотов этих самолетов, считает эксперт. Однако и здесь, вероятно, речь идет в первую очередь об участии летчиков европейских стран, а не ВВС США.
"То, что имеет в виду именно Джеффрис, это сейчас очень маловероятно. Это истерика, это риторика, это вопли... Тем более что сейчас же не обсуждаются ни законопроект, ни помощь, ни отправка техники. Уже все согласовано. С чего вдруг взлетел его накал риторики? Это не совсем понятно", - добавил Безпалько.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
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