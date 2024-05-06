Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 06.05.2024 (обновлено: 08:36 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/bezopasnost-1944054210.html
В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности
В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности - РИА Новости, 06.05.2024
В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности
В Москве считают, что сегодня трудно делать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности и элементов ее будущей формулы, но допускают, что вес... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:18
2024-05-06T08:36
россия
сша
москва
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
владимир путин
джо байден
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977625_7:0:1993:1117_1920x0_80_0_0_0f39d7323f9cf479e72b5c5d1e3dd91f.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве считают, что сегодня трудно делать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности и элементов ее будущей формулы, но допускают, что вес ракетных потенциалов в ней будет возрастать в увязке с новыми технологиями, искусственным интеллектом и гиперзвуковыми ракетными двигателями, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "Трудно давать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности, в том числе различных элементов её будущей формулы, если она вообще возможна. Скорее всего, вес ракетной составляющей будет возрастать, причём в тесной увязке с новыми технологиями, включая искусственный интеллект, гиперзвуковые ракетные двигатели и планирующие манёвренные боевые блоки и т. п", - сказал Машков. РФ и США запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. В развитие встречи, в Женеве прошли несколько раундов межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности. По итогам консультаций, которые состоялись в конце сентября 2021 года, был достигнут прогресс по некоторым вопросам, в том числе о создании двух рабочих групп - "по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями" и "по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект". Однако, после начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты. В прошлом году замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что РФ получила от США предложения в форме неофициальной памятной записки, так называемой non-paper, по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. В конце прошлого года Россия направила США ответ, объяснив, что не считает возможным разговаривать о стратегической стабильности с США в ситуации, когда Вашингтон объявил Москву стратегичеким противником, которому нужно нанести стратегическое поражение. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности "когда будет обеспечены взаимное уважение, равноправие и движение в направлении поиска баланса интересов".
https://ria.ru/20230421/rakety-1866969192.html
https://ria.ru/20231025/ryabkov-1905082582.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977625_358:105:1708:1117_1920x0_80_0_0_5b4c975d11bf8ac5891c3592bb6d542f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), владимир путин, джо байден, безопасность
Россия, США, Москва, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), Владимир Путин, Джо Байден, Безопасность
В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности

МИД: ракетные потенциалы будут играть важную роль в будущей формуле стабильности

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве считают, что сегодня трудно делать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности и элементов ее будущей формулы, но допускают, что вес ракетных потенциалов в ней будет возрастать в увязке с новыми технологиями, искусственным интеллектом и гиперзвуковыми ракетными двигателями, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
"Трудно давать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности, в том числе различных элементов её будущей формулы, если она вообще возможна. Скорее всего, вес ракетной составляющей будет возрастать, причём в тесной увязке с новыми технологиями, включая искусственный интеллект, гиперзвуковые ракетные двигатели и планирующие манёвренные боевые блоки и т. п", - сказал Машков.
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
МИД заявил о готовности нарастить ракетный потенциал на западной границе
21 апреля 2023, 17:43
РФ и США запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. В развитие встречи, в Женеве прошли несколько раундов межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности. По итогам консультаций, которые состоялись в конце сентября 2021 года, был достигнут прогресс по некоторым вопросам, в том числе о создании двух рабочих групп - "по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями" и "по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект". Однако, после начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.
В прошлом году замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что РФ получила от США предложения в форме неофициальной памятной записки, так называемой non-paper, по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. В конце прошлого года Россия направила США ответ, объяснив, что не считает возможным разговаривать о стратегической стабильности с США в ситуации, когда Вашингтон объявил Москву стратегичеким противником, которому нужно нанести стратегическое поражение. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности "когда будет обеспечены взаимное уважение, равноправие и движение в направлении поиска баланса интересов".
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
25 октября 2023, 09:48
 
РоссияСШАМоскваГригорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ)Владимир ПутинДжо БайденБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала