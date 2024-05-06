https://ria.ru/20240506/bezopasnost-1944054210.html

В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности

В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности - РИА Новости, 06.05.2024

В МИД рассказали о роли ракетных потенциалов в стратегической стабильности

В Москве считают, что сегодня трудно делать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности и элементов ее будущей формулы, но допускают, что вес... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:18

2024-05-06T08:18

2024-05-06T08:36

россия

сша

москва

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

владимир путин

джо байден

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве считают, что сегодня трудно делать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности и элементов ее будущей формулы, но допускают, что вес ракетных потенциалов в ней будет возрастать в увязке с новыми технологиями, искусственным интеллектом и гиперзвуковыми ракетными двигателями, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "Трудно давать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности, в том числе различных элементов её будущей формулы, если она вообще возможна. Скорее всего, вес ракетной составляющей будет возрастать, причём в тесной увязке с новыми технологиями, включая искусственный интеллект, гиперзвуковые ракетные двигатели и планирующие манёвренные боевые блоки и т. п", - сказал Машков. РФ и США запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. В развитие встречи, в Женеве прошли несколько раундов межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности. По итогам консультаций, которые состоялись в конце сентября 2021 года, был достигнут прогресс по некоторым вопросам, в том числе о создании двух рабочих групп - "по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями" и "по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект". Однако, после начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты. В прошлом году замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что РФ получила от США предложения в форме неофициальной памятной записки, так называемой non-paper, по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. В конце прошлого года Россия направила США ответ, объяснив, что не считает возможным разговаривать о стратегической стабильности с США в ситуации, когда Вашингтон объявил Москву стратегичеким противником, которому нужно нанести стратегическое поражение. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности "когда будет обеспечены взаимное уважение, равноправие и движение в направлении поиска баланса интересов".

https://ria.ru/20230421/rakety-1866969192.html

https://ria.ru/20231025/ryabkov-1905082582.html

россия

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), владимир путин, джо байден, безопасность