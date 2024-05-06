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Володин предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев - РИА Новости, 06.05.2024
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07:05 06.05.2024 (обновлено: 07:34 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/bezhentsy-1944049981.html
Володин предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев
Володин предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев - РИА Новости, 06.05.2024
Володин предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев
Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась, проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T07:05
2024-05-06T07:34
европа
вячеслав володин
украина
вашингтон (штат)
госдума рф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась, проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис, и несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей заставить людей идти на фронт всё меньше, считает спикер ГД Вячеслав Володин."Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась. Проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис", - написал он в своём Telegram-канале.По словам Володина, несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей заставить людей идти на фронт всё меньше. "Не помогает даже новая мобилизация на Украине. Потери огромные, и их невозможно скрыть. Вооруженные силы киевского режима деморализованы. Поэтому граждане Украины не хотят стать "пушечным мясом", вернувшись домой с территории Европы", - отметил спикер Госдумы.Как отметил Володин, если только в государствах Евросоюза начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, в этих странах вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, не желающими "идти на верную смерть ради сохранения личной власти (Владимира) Зеленского". Он добавил, что руководство Евросоюза оказалось в ситуации, когда лучше ничего не делать, а любые решения, принимаемые в этой части, для них чреваты."Где поставить запятую в предложении "выдворить нельзя оставить" - такая дилемма сегодня стоит перед руководством европейских государств относительно вопроса о передаче киевскому режиму граждан Украины, уклоняющихся от призыва", - подчеркнул Володин.По его мнению, с одной стороны, страны Евросоюза хотели бы избавиться от них, с другой стороны, в европейских государствах проживает слишком много украинских беженцев и попытка их депортировать может обернуться ещё большими проблемами для этих стран.
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европа
украина
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европа, вячеслав володин, украина, вашингтон (штат), госдума рф
Европа, Вячеслав Володин, Украина, Вашингтон (штат), Госдума РФ
Володин предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев

Володин: проблема украинских беженцев может вызвать в Европе миграционный кризис

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкПаспорта граждан Украины
Паспорта граждан Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась, проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис, и несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей заставить людей идти на фронт всё меньше, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"Мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась. Проблема украинских беженцев становится всё более опасной для Европы и грозит перерасти в новый миграционный кризис", - написал он в своём Telegram-канале.
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По словам Володина, несмотря на стремления Вашингтона и Брюсселя воевать до последнего украинца, возможностей заставить людей идти на фронт всё меньше. "Не помогает даже новая мобилизация на Украине. Потери огромные, и их невозможно скрыть. Вооруженные силы киевского режима деморализованы. Поэтому граждане Украины не хотят стать "пушечным мясом", вернувшись домой с территории Европы", - отметил спикер Госдумы.
Как отметил Володин, если только в государствах Евросоюза начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, в этих странах вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, не желающими "идти на верную смерть ради сохранения личной власти (Владимира) Зеленского". Он добавил, что руководство Евросоюза оказалось в ситуации, когда лучше ничего не делать, а любые решения, принимаемые в этой части, для них чреваты.
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"Где поставить запятую в предложении "выдворить нельзя оставить" - такая дилемма сегодня стоит перед руководством европейских государств относительно вопроса о передаче киевскому режиму граждан Украины, уклоняющихся от призыва", - подчеркнул Володин.
По его мнению, с одной стороны, страны Евросоюза хотели бы избавиться от них, с другой стороны, в европейских государствах проживает слишком много украинских беженцев и попытка их депортировать может обернуться ещё большими проблемами для этих стран.
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