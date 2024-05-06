https://ria.ru/20240506/bessmertnyy_polk-1944048948.html

В посольстве в Токио прошла акция "Бессмертный полк"

В посольстве в Токио прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2024

В посольстве в Токио прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" и концерт под открытым небом прошли на территории посольства России в Японии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T06:42

2024-05-06T06:42

2024-05-06T22:05

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рихард зорге

снг

акция "бессмертный полк"

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ТОКИО, 6 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Акция "Бессмертный полк" и концерт под открытым небом прошли на территории посольства России в Японии, передает корреспондент РИА Новости. "Народы Советского Союза стали жертвой агрессии человеконенавистнической идеологии нацизма и самой мощной организованной и мотивированной машиной того времени, фактически армией объединённой Европы. Ценой страшных жертв СССР внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии , освободил Европу от коричневой чумы. Победа заложила фундамент послевоенного мироустройства на началах коллективной безопасности и межгосударственного сотрудничества. Сегодня наши недоброжелатели пытаются переписать историю, стремятся умалиться роль многонационального Советского Союза во Второй Мировой войне, предпринимают бессовестные попытки представить СССР как главного виновника войны, входившего в состав оси гитлеровской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, им никогда не сломить реальную силу правды. Именно народы Советского Союза сокрушили хребет Третьего рейха, вынесли нацизму исторический приговор. Наш долг - хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился", - сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев. Участники акции почтили память тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны, минутой молчания. Перед собравшимися выступил ансамбль "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге при посольстве России с исполнением военных песен и танцевальных композиций, преподаватели школы, актёр, режиссер и театральный педагог Виктор Нижельской. На акции "Бессмертный полк" в посольстве России в Японии присутствовали посол Китая в Японии У Цзянхао, представители посольств стран СНГ. В "Бессмертном полку" в этом году приняли участие более 300 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в Японии. "В акции принимают участие соотечественники не только из Токио, но и проживающие в других городах Японии. "Бессмертный полк" проходит также и в генеральных консульствах России в Саппоро, Осаке, Ниигате, но многие приезжают специально в Токио. Например, из префектуры Тояма приехала делегация из 15 человек. Это наша традиция, это то, что нас объединяет и является частью нашей духовной сути. Наши соотечественники разбросаны по всем уголкам Японии, поэтому для нас в этом двойной смысл - и отдать дань памяти погибшим, но и возможность встретиться с теми, для кого это так же важно. В этом году в акции принимают участие не только российские граждане, проживающие в Японии, но граждане Киргизии, Узбекистана, Сербии, стран Африки", - сказала РИА Новости координатор "Бессмертного полка" в Японии Елена Корээда. После шествия "Бессмертного полка" работала полевая кухня – собравшихся угощали гречневой кашей, чаем. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html

https://ria.ru/20240506/bessmertnyy_polk-1944046232.html

https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html

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Акция "Бессмертный полк" в Токио Акция "Бессмертный полк" прошла в Токио (первое видео) и Сеуле (второе), передают корреспонденты РИА Новости. В Токио акцию провели на территории посольства, ее посетили более 300 человек, в том числе посол Китая в Японии. В Сеуле на шествие пришли порядка 150 человек, оно состоялось в сквере у посольства. 2024-05-06T06:42 true PT1M04S

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япония, россия, европа, рихард зорге, снг, акция "бессмертный полк"