https://ria.ru/20240506/bessmertnyy_polk-1944046232.html

Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк"

Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2024

Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк"

Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T05:16

2024-05-06T05:16

2024-05-06T10:04

россия

томск

акция "бессмертный полк"

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ. "Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. Сообщается, что перед отправкой на боевую задачу военные разместили в кабинах и на кузове боевых машин фотографии своих дедов и прадедов. Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, артиллеристы прибыли в район боевого применения, где произвели наведение боевых машин на цель. "После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны военнослужащие выполнили залп 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами, уничтожив район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на дистанции более 18 километров", - добавили в оборонном ведомстве. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20240505/stambul-1944001919.html

https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html

россия

томск

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россия, томск, акция "бессмертный полк", вооруженные силы украины