Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк"
Расчеты "Градов" группировки войск "Центр" примкнули к акции "Бессмертный полк"
© РИА НовостиВоеннослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации
© РИА Новости
Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ.
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"Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.
Сообщается, что перед отправкой на боевую задачу военные разместили в кабинах и на кузове боевых машин фотографии своих дедов и прадедов. Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, артиллеристы прибыли в район боевого применения, где произвели наведение боевых машин на цель.
"После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны военнослужащие выполнили залп 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами, уничтожив район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на дистанции более 18 километров", - добавили в оборонном ведомстве.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.