Рейтинг@Mail.ru
Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 06.05.2024 (обновлено: 10:04 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/bessmertnyy_polk-1944046232.html
Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк"
Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2024
Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк"
Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T05:16
2024-05-06T10:04
россия
томск
акция "бессмертный полк"
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944066149_0:0:1264:710_1920x0_80_0_0_e4cc544fbc80a3f021dbc056c0c42f69.jpg
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ. "Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. Сообщается, что перед отправкой на боевую задачу военные разместили в кабинах и на кузове боевых машин фотографии своих дедов и прадедов. Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, артиллеристы прибыли в район боевого применения, где произвели наведение боевых машин на цель. "После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны военнослужащие выполнили залп 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами, уничтожив район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на дистанции более 18 километров", - добавили в оборонном ведомстве. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240505/stambul-1944001919.html
https://ria.ru/20240423/polk-1941750085.html
россия
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944066149_43:0:995:714_1920x0_80_0_0_b1804e180aa486fe4207c3ae7a51ee92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, томск, акция "бессмертный полк", вооруженные силы украины
Россия, Томск, Акция "Бессмертный полк", Вооруженные силы Украины
Расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО присоединились к акции "Бессмертный полк"

Расчеты "Градов" группировки войск "Центр" примкнули к акции "Бессмертный полк"

© РИА НовостиВоеннослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации
Военнослужащие расчетов РСЗО Град ЦВО приняли участие в акции Бессмертный полк в зоне спецоперации
© РИА Новости
Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" ЦВО приняли участие в акции "Бессмертный полк" в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащие расчетов РСЗО "Град" группировки российских войск "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации, присоединились к всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщили в МО РФ.
«
"Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Стамбуле прошли шествия "Бессмертного полка" и автопробег
5 мая, 17:59
Сообщается, что перед отправкой на боевую задачу военные разместили в кабинах и на кузове боевых машин фотографии своих дедов и прадедов. Получив координаты целей от военнослужащих разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, артиллеристы прибыли в район боевого применения, где произвели наведение боевых машин на цель.
"После чего в память о героях-участниках Великой Отечественной войны военнослужащие выполнили залп 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами, уничтожив район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на дистанции более 18 километров", - добавили в оборонном ведомстве.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Бессмертный полк" пройдет более чем в ста странах в разных форматах
23 апреля, 12:58
 
РоссияТомскАкция "Бессмертный полк"Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала