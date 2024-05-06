https://ria.ru/20240506/bespilotnik-1944143490.html

ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 06.05.2024

ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:30

2024-05-06T14:30

2024-05-06T14:30

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12.00 - город Донецк (Кировский район), сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 9.40 ВСУ было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240506/obstrely-1944114947.html

донецк

кировский район

украина

россия

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика