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ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 06.05.2024
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:30
2024-05-06T14:30
2024-05-06T14:30
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12.00 - город Донецк (Кировский район), сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 9.40 ВСУ было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк
кировский район
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка