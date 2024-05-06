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ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/bespilotnik-1944143490.html
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 06.05.2024
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:30
2024-05-06T14:30
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12.00 - город Донецк (Кировский район), сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 9.40 ВСУ было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240506/obstrely-1944114947.html
донецк
кировский район
украина
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донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. ВСУ сбросили боеприпас в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12.00 - город Донецк (Кировский район), сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в 9.40 ВСУ было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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