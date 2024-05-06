https://ria.ru/20240506/bespilotnik-1944114474.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.05.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:56
2024-05-06T12:56
2024-05-06T13:04
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240501/postradavshiy-1943376513.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью