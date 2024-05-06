https://ria.ru/20240506/bespilotnik-1944068577.html
В Курской области сбили украинский беспилотник
В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.05.2024
В Курской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 09.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:16
2024-05-06T10:16
2024-05-06T10:21
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 09.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
В Курской области сбили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью