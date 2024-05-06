https://ria.ru/20240506/bespilotnik-1944068577.html

В Курской области сбили украинский беспилотник

В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.05.2024

В Курской области сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 09.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:16

2024-05-06T10:16

2024-05-06T10:21

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 09.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Шестого мая около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html

курская область

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

курская область, россия, безопасность