https://ria.ru/20240506/belorussiya-1944073419.html

Минск надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдет

Минск надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдет - РИА Новости, 06.05.2024

Минск надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдет

Белоруссия надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдёт, Минск будет делать все, чтобы ни оружие, ни взрывчатка не проникли в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:38

2024-05-06T10:38

2024-05-06T10:38

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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдёт, Минск будет делать все, чтобы ни оружие, ни взрывчатка не проникли в республику, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. Ранее КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении атаки дронов из Литвы. Также сообщалось, что с начала 2023 года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины на белорусскую территорию. "Пока, к счастью, до серьезных стратегических ответных мер дело не дошло, и, надеюсь, не дойдет. А вот все те ситуации, о которых я говорил, очень четко отслеживаются. Они купируются силами и средствами системы национальной безопасности", - сказал он. По словам Алейника, Белоруссия будет продолжать делать все для того, чтобы "ни оружие, ни взрывчатка, ни другие средства для нанесения тех или иных ущербов нашему государству не могли проникнуть на территорию Беларуси".

https://ria.ru/20240506/peregovory-1944048657.html

https://ria.ru/20240506/belorussii-1944052262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, литва, сергей алейник, всебелорусское народное собрание