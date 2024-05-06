https://ria.ru/20240506/belorussiya-1944073419.html
Минск надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдет
Минск надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдет - РИА Новости, 06.05.2024
Минск надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдет
Белоруссия надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдёт, Минск будет делать все, чтобы ни оружие, ни взрывчатка не проникли в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:38
2024-05-06T10:38
2024-05-06T10:38
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдёт, Минск будет делать все, чтобы ни оружие, ни взрывчатка не проникли в республику, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. Ранее КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении атаки дронов из Литвы. Также сообщалось, что с начала 2023 года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины на белорусскую территорию. "Пока, к счастью, до серьезных стратегических ответных мер дело не дошло, и, надеюсь, не дойдет. А вот все те ситуации, о которых я говорил, очень четко отслеживаются. Они купируются силами и средствами системы национальной безопасности", - сказал он. По словам Алейника, Белоруссия будет продолжать делать все для того, чтобы "ни оружие, ни взрывчатка, ни другие средства для нанесения тех или иных ущербов нашему государству не могли проникнуть на территорию Беларуси".
https://ria.ru/20240506/peregovory-1944048657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, литва, сергей алейник, всебелорусское народное собрание
В мире, Белоруссия, Украина, Литва, Сергей Алейник, Всебелорусское народное собрание
Минск надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдет
Алейник: Минск надеется, что до ответных мер на провокации Украины не дойдет
МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия надеется, что до ответных мер на провокации Украины и Литвы не дойдёт, Минск будет делать все, чтобы ни оружие, ни взрывчатка не проникли в республику, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
Ранее КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении атаки дронов из Литвы. Также сообщалось, что с начала 2023 года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины на белорусскую территорию.
"Пока, к счастью, до серьезных стратегических ответных мер дело не дошло, и, надеюсь, не дойдет. А вот все те ситуации, о которых я говорил, очень четко отслеживаются. Они купируются силами и средствами системы национальной безопасности", - сказал он.
По словам Алейника, Белоруссия будет продолжать делать все для того, чтобы "ни оружие, ни взрывчатка, ни другие средства для нанесения тех или иных ущербов нашему государству не могли проникнуть на территорию Беларуси".