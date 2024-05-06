https://ria.ru/20240506/belorussiya-1944059112.html

В Белоруссии задержали подозреваемых по делу о вербовке Киевом подростков

В Белоруссии задержали подозреваемых по делу о вербовке Киевом подростков - РИА Новости, 06.05.2024

В Белоруссии задержали подозреваемых по делу о вербовке Киевом подростков

В Белоруссии задержали четырех человек по уголовному делу о вербовке Киевом белорусских подростков , сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:16

2024-05-06T09:16

2024-05-06T09:43

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. В Белоруссии задержали четырех человек по уголовному делу о вербовке Киевом белорусских подростков , сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в интервью РИА Новости. "Буквально недавно <…> была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия", — сказал министр. Глава МИД Белоруссии добавил, что вербовка антигуманна и "вдвойне антигуманно, когда осуществляется в отношении фактически детей". Алейник также подчеркнул, что вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств.Кроме того, он отметил, что практически во всех государствах мира "наемничество стоит вне закона"."А здесь речь идет совершенно четко о наемничестве", — констатировал глава МИД.В коце апреля белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что в республике задержали 16-летнюю гражданку Украины Марию Мисюк, которая два года назад вместе с семьей переехала в Белоруссию. По информации канала, она создала в республике террористическую ячейку "Черные соловьи". Как уточнили в эфире телеканала, ей поступило "предложение "Народной освободительной армии", действующей под контролем спецслужб Украины, создать ячейку анархистского движения "Черные соловьи" и готовить теракты" в Белоруссии. Девушка вовлекла в ячейку пятерых молодых белорусов. В эфире телеканала Мисюк, задержанная по уголовной статье "акт терроризма", сообщила, что планировалась серия терактов и диверсий, в том числе на железной дороге. Начать планировалось с административного объекта, связанного с белорусскими силовиками, в Барановичах, молодые люди приступили к изготовлению и апробации взрывных устройств.

https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922229102.html

https://ria.ru/20240506/belorussii-1944052262.html

https://ria.ru/20240425/kgb-1942253992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, белоруссия, сергей алейник, киев