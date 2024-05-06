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В Белоруссии задержали подозреваемых по делу о вербовке Киевом подростков - РИА Новости, 06.05.2024
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09:16 06.05.2024 (обновлено: 09:43 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/belorussiya-1944059112.html
В Белоруссии задержали подозреваемых по делу о вербовке Киевом подростков
В Белоруссии задержали подозреваемых по делу о вербовке Киевом подростков - РИА Новости, 06.05.2024
В Белоруссии задержали подозреваемых по делу о вербовке Киевом подростков
В Белоруссии задержали четырех человек по уголовному делу о вербовке Киевом белорусских подростков , сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:16
2024-05-06T09:43
в мире
украина
белоруссия
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. В Белоруссии задержали четырех человек по уголовному делу о вербовке Киевом белорусских подростков , сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в интервью РИА Новости. "Буквально недавно &lt;…&gt; была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия", — сказал министр. Глава МИД Белоруссии добавил, что вербовка антигуманна и "вдвойне антигуманно, когда осуществляется в отношении фактически детей". Алейник также подчеркнул, что вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств.Кроме того, он отметил, что практически во всех государствах мира "наемничество стоит вне закона"."А здесь речь идет совершенно четко о наемничестве", — констатировал глава МИД.В коце апреля белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что в республике задержали 16-летнюю гражданку Украины Марию Мисюк, которая два года назад вместе с семьей переехала в Белоруссию. По информации канала, она создала в республике террористическую ячейку "Черные соловьи". Как уточнили в эфире телеканала, ей поступило "предложение "Народной освободительной армии", действующей под контролем спецслужб Украины, создать ячейку анархистского движения "Черные соловьи" и готовить теракты" в Белоруссии. Девушка вовлекла в ячейку пятерых молодых белорусов. В эфире телеканала Мисюк, задержанная по уголовной статье "акт терроризма", сообщила, что планировалась серия терактов и диверсий, в том числе на железной дороге. Начать планировалось с административного объекта, связанного с белорусскими силовиками, в Барановичах, молодые люди приступили к изготовлению и апробации взрывных устройств.
https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922229102.html
https://ria.ru/20240506/belorussii-1944052262.html
https://ria.ru/20240425/kgb-1942253992.html
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в мире, украина, белоруссия, сергей алейник, киев
В мире, Украина, Белоруссия, Сергей Алейник, Киев
В Белоруссии задержали подозреваемых по делу о вербовке Киевом подростков

В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник милиции Белоруссии
Сотрудник милиции Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. В Белоруссии задержали четырех человек по уголовному делу о вербовке Киевом белорусских подростков , сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в интервью РИА Новости.
"Буквально недавно <…> была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия", — сказал министр.
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Глава МИД Белоруссии добавил, что вербовка антигуманна и "вдвойне антигуманно, когда осуществляется в отношении фактически детей".
Алейник также подчеркнул, что вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств.
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Кроме того, он отметил, что практически во всех государствах мира "наемничество стоит вне закона".
«
"А здесь речь идет совершенно четко о наемничестве", — констатировал глава МИД.
В коце апреля белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что в республике задержали 16-летнюю гражданку Украины Марию Мисюк, которая два года назад вместе с семьей переехала в Белоруссию. По информации канала, она создала в республике террористическую ячейку "Черные соловьи". Как уточнили в эфире телеканала, ей поступило "предложение "Народной освободительной армии", действующей под контролем спецслужб Украины, создать ячейку анархистского движения "Черные соловьи" и готовить теракты" в Белоруссии. Девушка вовлекла в ячейку пятерых молодых белорусов.
В эфире телеканала Мисюк, задержанная по уголовной статье "акт терроризма", сообщила, что планировалась серия терактов и диверсий, в том числе на железной дороге. Начать планировалось с административного объекта, связанного с белорусскими силовиками, в Барановичах, молодые люди приступили к изготовлению и апробации взрывных устройств.
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