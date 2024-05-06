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МИД Белоруссии: завезенные с Украины бомбы могут применять против России
МИД Белоруссии: завезенные с Украины бомбы могут применять против России - РИА Новости, 06.05.2024
МИД Белоруссии: завезенные с Украины бомбы могут применять против России
Оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против России, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T07:46
2024-05-06T07:46
2024-05-06T10:31
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против России, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Мы же понимаем, что сегодня сфера (враждебных – ред.) устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию. Поэтому каналы переброски оружия и взрывчатки, естественно, могут быть использованы в любом месте", - сказал Алейник. Он рассказал о "достаточно частых провокациях с украинской стороны в виде дронов, в виде попыток перевезти на нашу (белорусскую - ред.) территорию оружие, взрывчатку с последующим, естественно, использованием этого военного снаряжения для совершения террористических актов". "Только за этот и прошлый год было пресечено 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки на территорию Республики Беларусь с территории Украины. Конечно, это не может не вызывать озабоченность", - констатировал министр. Алейник также отметил, что КГБ Белоруссии была обезврежена "резидентура Украины в количестве 20 человек и порядка 30 человек задержано из числа диверсантов, людей, которые готовили и планировали, в том числе и террористический акт".
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в мире, украина, белоруссия, россия, сергей алейник, всебелорусское народное собрание
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Всебелорусское народное собрание
МИД Белоруссии: завезенные с Украины бомбы могут применять против России
МИД Белоруссии: взрывчатку, перебрасываемую с Украины, могут применять против РФ
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Оружие и взрывчатка, перебрасываемые с территории Украины в Белоруссию, могут быть использованы и против России, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
«
"Мы же понимаем, что сегодня сфера (враждебных – ред.) устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию. Поэтому каналы переброски оружия и взрывчатки, естественно, могут быть использованы в любом месте", - сказал Алейник.
Он рассказал о "достаточно частых провокациях с украинской стороны в виде дронов, в виде попыток перевезти на нашу (белорусскую - ред.) территорию оружие, взрывчатку с последующим, естественно, использованием этого военного снаряжения для совершения террористических актов". "Только за этот и прошлый год было пресечено 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки на территорию Республики Беларусь с территории Украины. Конечно, это не может не вызывать озабоченность", - констатировал министр.
Алейник также отметил, что КГБ Белоруссии была обезврежена "резидентура Украины в количестве 20 человек и порядка 30 человек задержано из числа диверсантов, людей, которые готовили и планировали, в том числе и террористический акт".