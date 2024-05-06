https://ria.ru/20240506/belgorod-1944223134.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:49
2024-05-06T17:49
2024-05-06T17:53
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.Сообщение о запуске третьего за день сигнала ракетной опасности появилось в 17.27 мск. Через 18 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240506/dron-1944092878.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность, которая длилась около 18 минут