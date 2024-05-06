https://ria.ru/20240506/belgorod-1944212765.html
При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок
При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок - РИА Новости, 06.05.2024
При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок
Мирный житель села под Белгородом погиб при атаке ВСУ, ранен ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:17
2024-05-06T17:17
2024-05-06T17:42
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БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Мирный житель села под Белгородом погиб при атаке ВСУ, ранен ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель", — написал глава области.Кроме того, по предварительной информации, от осколков пострадала восьмилетняя девочка, ее направили в детскую областную клиническую больницу.По данным Гладкова, система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом восемь воздушных целей. В Минобороны уточнили, что в районе 16:00 мск военные перехватили семь снарядов РСЗО Vampire.В Никольском повреждены 14 частных домов, одна квартира, легковой автомобиль и трактор.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
https://ria.ru/20240506/postradavshie-1944199694.html
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При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок
При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок