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При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок - РИА Новости, 06.05.2024
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17:17 06.05.2024 (обновлено: 17:42 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/belgorod-1944212765.html
При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок
При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок - РИА Новости, 06.05.2024
При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок
Мирный житель села под Белгородом погиб при атаке ВСУ, ранен ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:17
2024-05-06T17:42
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
россия
происшествия
безопасность
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БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Мирный житель села под Белгородом погиб при атаке ВСУ, ранен ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель", — написал глава области.Кроме того, по предварительной информации, от осколков пострадала восьмилетняя девочка, ее направили в детскую областную клиническую больницу.По данным Гладкова, система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом восемь воздушных целей. В Минобороны уточнили, что в районе 16:00 мск военные перехватили семь снарядов РСЗО Vampire.В Никольском повреждены 14 частных домов, одна квартира, легковой автомобиль и трактор.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
https://ria.ru/20240506/postradavshie-1944199694.html
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белгород
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Безопасность, Вячеслав Гладков, Общество
При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок

При атаке ВСУ на Белгород погиб один человек, ранен ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Мирный житель села под Белгородом погиб при атаке ВСУ, ранен ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель", — написал глава области.
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Вчера, 16:43
Кроме того, по предварительной информации, от осколков пострадала восьмилетняя девочка, ее направили в детскую областную клиническую больницу.
По данным Гладкова, система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом восемь воздушных целей. В Минобороны уточнили, что в районе 16:00 мск военные перехватили семь снарядов РСЗО Vampire.
В Никольском повреждены 14 частных домов, одна квартира, легковой автомобиль и трактор.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьБелгородский районВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияБезопасностьВячеслав ГладковОбщество
 
 
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