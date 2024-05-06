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В Балтийске ввели режим повышенной готовности из-за разминирования баржи - РИА Новости, 06.05.2024
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11:38 06.05.2024 (обновлено: 14:02 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/baltiysk-1944093331.html
В Балтийске ввели режим повышенной готовности из-за разминирования баржи
В Балтийске ввели режим повышенной готовности из-за разминирования баржи - РИА Новости, 06.05.2024
В Балтийске ввели режим повышенной готовности из-за разминирования баржи
Режим повышенной готовности введен на одном из морских участков в Балтийске под Калининградом, где идут работы по разминированию баржи с боеприпасами времен... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:38
2024-05-06T14:02
происшествия
балтийск
калининград
балтийское море
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЛИНИНГРАД, 6 мая — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на одном из морских участков в Балтийске под Калининградом, где идут работы по разминированию баржи с боеприпасами времен войны, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация городского округа. &quot;В Балтийске возобновились работы по разминированию затонувшей баржи. К нам в город приехали 15 водолазов Центра по проведению спасательных операций особого риска &quot;Лидер&quot;... До 7 июня в месте затопления на внешнем рейде порта Балтийска в 1 км 200 м от берега напротив Гвардейского бульвара начал действовать режим повышенной готовности&quot;, - говорится в сообщении.По информации администрации, охрану территории будут осуществлять сотрудники полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИМС будут патрулировать акваторию Балтийского моря и информировать рыбаков и отдыхающих о запрете нахождения лодок и судов в радиусе 1 километра от места проведения работ по подъему боеприпасов. "Саперы спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра, которые сейчас занимаются разминированием области, будут помогать вывозить снаряды на полигон Хмелевка для последующей утилизации", - говорится в сообщении. Администрация округа просит туристов и жителей на время проведения работ по разминированию воздержаться от посещения пляжа в районе улицы Батарейной до Гвардейского бульвара. Немецкая баржа затонула, предположительно, весной 1945 года, длина судна около 70 метров, ширина - 8 метров. На ее борту находятся тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Впервые баржу, находящуюся всего в полутора километрах от береговой черты города Балтийска Калининградской области, обследовали в 2010 году. Как отметили специалисты, судно находится на глубине около 17 метров, что по высоте составляет чуть больше высоты среднего пятиэтажного дома. При этом баржа разорвана на две части и занесена илом и песком. А десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии. Кроме того, еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах.
https://ria.ru/20240105/poselki-1919877334.html
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происшествия, балтийск, калининград, балтийское море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Балтийск, Калининград, Балтийское море, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Балтийске ввели режим повышенной готовности из-за разминирования баржи

В Балтийске разминируют баржу с боеприпасами времен войны

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 мая — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на одном из морских участков в Балтийске под Калининградом, где идут работы по разминированию баржи с боеприпасами времен войны, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация городского округа.
«

"В Балтийске возобновились работы по разминированию затонувшей баржи. К нам в город приехали 15 водолазов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"... До 7 июня в месте затопления на внешнем рейде порта Балтийска в 1 км 200 м от берега напротив Гвардейского бульвара начал действовать режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

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По информации администрации, охрану территории будут осуществлять сотрудники полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИМС будут патрулировать акваторию Балтийского моря и информировать рыбаков и отдыхающих о запрете нахождения лодок и судов в радиусе 1 километра от места проведения работ по подъему боеприпасов.
"Саперы спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра, которые сейчас занимаются разминированием области, будут помогать вывозить снаряды на полигон Хмелевка для последующей утилизации", - говорится в сообщении.
Администрация округа просит туристов и жителей на время проведения работ по разминированию воздержаться от посещения пляжа в районе улицы Батарейной до Гвардейского бульвара.
Немецкая баржа затонула, предположительно, весной 1945 года, длина судна около 70 метров, ширина - 8 метров. На ее борту находятся тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Впервые баржу, находящуюся всего в полутора километрах от береговой черты города Балтийска Калининградской области, обследовали в 2010 году. Как отметили специалисты, судно находится на глубине около 17 метров, что по высоте составляет чуть больше высоты среднего пятиэтажного дома. При этом баржа разорвана на две части и занесена илом и песком. А десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии. Кроме того, еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах.
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ПроисшествияБалтийскКалининградБалтийское мореФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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