Участникам СВО передали в Ростове автомобили УАЗ "Буханка" от Минпромторга
© Фото : общероссийский Народный фронтУчастникам СВО передали в Ростове автомобили УАЗ "Буханка" от Минпромторга
Участникам СВО передали в Ростове автомобили УАЗ "Буханка" от Минпромторга
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Представители Народного фронта к 9 Мая передали участникам спецоперации средства РЭБ, детекторы дронов и тепловизоры, а также 100 автомобилей УАЗ "Буханка" от Минпромторга России, мероприятие прошло на территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщили представители Народного фронта.
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"Передали военнослужащим 100 автомобилей УАЗ "Буханка" от Минпромторга России. Автомобили оснащены дополнительным оборудованием – средствами РЭБ, детекторами дронов, тепловизорами, защитными противоосколочными одеялами, закупленными в рамках сбора Народного фронта "За Победу!", - говорится в сообщении.
Процесс передачи автомобилей и оборудования состоялся в Ростовской области, на территории военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". По словам главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, переданные бойцам автомобили жизненно важны бойцам на передовой.
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"В преддверии 9 Мая был объявлен сбор, средства которого направлены на оснащение всем необходимым автомобилей, предоставленных Минпромторгом. Эвакуационные машины – это то, что спасает жизни наших бойцов", - подчеркнул Кузнецов.
Кроме того, поддержать бойцов в Ростов приехали более 100 представителей сообщества "Народных полков" из 30 регионов России. Они подготовили ко Дню Победы наборы подарков: футболки, окопные свечи, сухие души, перевязочные материалы, а также главные подарки – письма и рисунки от детей.
Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" расположен в Неклиновском районе Ростовской области. Комплекс был открыт 30 августа 2020 года, в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
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