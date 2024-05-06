https://ria.ru/20240506/avtomobili-1944191041.html

Участникам СВО передали в Ростове автомобили УАЗ "Буханка" от Минпромторга

Участникам СВО передали в Ростове автомобили УАЗ "Буханка" от Минпромторга - РИА Новости, 06.05.2024

Участникам СВО передали в Ростове автомобили УАЗ "Буханка" от Минпромторга

Представители Народного фронта к 9 Мая передали участникам спецоперации средства РЭБ, детекторы дронов и тепловизоры, а также 100 автомобилей УАЗ "Буханка" от... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:39

2024-05-06T16:39

2024-05-06T16:39

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости. Представители Народного фронта к 9 Мая передали участникам спецоперации средства РЭБ, детекторы дронов и тепловизоры, а также 100 автомобилей УАЗ "Буханка" от Минпромторга России, мероприятие прошло на территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщили представители Народного фронта. "Передали военнослужащим 100 автомобилей УАЗ "Буханка" от Минпромторга России. Автомобили оснащены дополнительным оборудованием – средствами РЭБ, детекторами дронов, тепловизорами, защитными противоосколочными одеялами, закупленными в рамках сбора Народного фронта "За Победу!", - говорится в сообщении. Процесс передачи автомобилей и оборудования состоялся в Ростовской области, на территории военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". По словам главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, переданные бойцам автомобили жизненно важны бойцам на передовой. "В преддверии 9 Мая был объявлен сбор, средства которого направлены на оснащение всем необходимым автомобилей, предоставленных Минпромторгом. Эвакуационные машины – это то, что спасает жизни наших бойцов", - подчеркнул Кузнецов. Кроме того, поддержать бойцов в Ростов приехали более 100 представителей сообщества "Народных полков" из 30 регионов России. Они подготовили ко Дню Победы наборы подарков: футболки, окопные свечи, сухие души, перевязочные материалы, а также главные подарки – письма и рисунки от детей. Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" расположен в Неклиновском районе Ростовской области. Комплекс был открыт 30 августа 2020 года, в день 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240424/svo-1941978669.html

https://ria.ru/20231124/pomosch-1911547454.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, россия, ростов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), сво, гуманитарная помощь, благотворительность, общероссийский народный фронт