https://ria.ru/20240506/ataka-1944063512.html

Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили

Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили - РИА Новости, 06.05.2024

Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали 35 человек, среди них двое детей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:44

2024-05-06T09:44

2024-05-06T11:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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=БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали 35 человек, среди них двое детей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм", — добавил он.Губернатор уточнил, что трагедия произошла около Березовки в Борисовском районе. БПЛА-камикадзе ВСУ атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто.Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему сейчас делают операцию. У остальных пострадавших осколочные ранения разной степени, скорые доставили их в больницы региона.Всем оказывают необходимую помощь. Дроны ВСУ атаковали два автомобиля с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" в Борисовском районе, сообщил ранее глава района Владимир Переверзев.

https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины