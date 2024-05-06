https://ria.ru/20240506/ataka-1944063512.html
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили - РИА Новости, 06.05.2024
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали 35 человек, среди них двое детей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:44
2024-05-06T09:44
2024-05-06T11:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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=БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали 35 человек, среди них двое детей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм", — добавил он.Губернатор уточнил, что трагедия произошла около Березовки в Борисовском районе. БПЛА-камикадзе ВСУ атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто.Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему сейчас делают операцию. У остальных пострадавших осколочные ранения разной степени, скорые доставили их в больницы региона.Всем оказывают необходимую помощь. Дроны ВСУ атаковали два автомобиля с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" в Борисовском районе, сообщил ранее глава района Владимир Переверзев.
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили
Гладков: в результате удара ВСУ пострадали 35 человек, в том числе двое детей