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Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили - РИА Новости, 06.05.2024
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09:44 06.05.2024 (обновлено: 11:08 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ataka-1944063512.html
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили - РИА Новости, 06.05.2024
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали 35 человек, среди них двое детей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:44
2024-05-06T11:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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=БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали 35 человек, среди них двое детей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм", — добавил он.Губернатор уточнил, что трагедия произошла около Березовки в Борисовском районе. БПЛА-камикадзе ВСУ атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто.Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему сейчас делают операцию. У остальных пострадавших осколочные ранения разной степени, скорые доставили их в больницы региона.Всем оказывают необходимую помощь. Дроны ВСУ атаковали два автомобиля с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" в Борисовском районе, сообщил ранее глава района Владимир Переверзев.
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автомобили

Гладков: в результате удара ВСУ пострадали 35 человек, в том числе двое детей

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramАтака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024
Атака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Атака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024
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=БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали 35 человек, среди них двое детей, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм", — добавил он.
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Губернатор уточнил, что трагедия произошла около Березовки в Борисовском районе. БПЛА-камикадзе ВСУ атаковали две едущие по дороге "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковое авто.
Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему сейчас делают операцию. У остальных пострадавших осколочные ранения разной степени, скорые доставили их в больницы региона.
Всем оказывают необходимую помощь.
Дроны ВСУ атаковали два автомобиля с сотрудниками ГК "Агро-Белогорье" в Борисовском районе, сообщил ранее глава района Владимир Переверзев.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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