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СК будет расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 06.05.2024
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09:38 06.05.2024 (обновлено: 09:48 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ataka-1944062488.html
СК будет расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область
СК будет расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 06.05.2024
СК будет расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область
Следователи будут расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли шесть человек и пострадали более 30, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:38
2024-05-06T09:48
происшествия
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следователи будут расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли шесть человек и пострадали более 30, сообщается в Telegram-канале СК России."Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. По сообщению органов исполнительной власти, в Белгородской области ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два автомобиля, которые перевозили сотрудников предприятия на работу. В результате 6 человек погибли, более 30 мирных граждан пострадали, среди пострадавших есть дети", - говорится в сообщении.Отмечается, что СК РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.
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происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК будет расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область

СК будет расследовать атаку ВСУ под Белгородом, где погибли шесть человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramАтака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024
Атака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Атака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следователи будут расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли шесть человек и пострадали более 30, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. По сообщению органов исполнительной власти, в Белгородской области ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два автомобиля, которые перевозили сотрудников предприятия на работу. В результате 6 человек погибли, более 30 мирных граждан пострадали, среди пострадавших есть дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СК РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.
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ПроисшествияБелгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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