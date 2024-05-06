https://ria.ru/20240506/ataka-1944062488.html

СК будет расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область

СК будет расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 06.05.2024

СК будет расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область

Следователи будут расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли шесть человек и пострадали более 30, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:38

2024-05-06T09:38

2024-05-06T09:48

происшествия

белгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следователи будут расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область, в результате которой погибли шесть человек и пострадали более 30, сообщается в Telegram-канале СК России."Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. По сообщению органов исполнительной власти, в Белгородской области ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два автомобиля, которые перевозили сотрудников предприятия на работу. В результате 6 человек погибли, более 30 мирных граждан пострадали, среди пострадавших есть дети", - говорится в сообщении.Отмечается, что СК РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.

https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины