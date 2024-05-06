https://ria.ru/20240506/armeniya-1944211962.html
Ушаков объяснил высокие темпы экономического роста Армении
Ушаков объяснил высокие темпы экономического роста Армении - РИА Новости, 06.05.2024
Ушаков объяснил высокие темпы экономического роста Армении
Высокие темпы экономического роста Армении во многом связаны с отлаженными торгово-экономическими связями с Россией и интеграционными процессами в рамках ЕАЭС,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:14
2024-05-06T17:14
2024-05-06T17:14
экономика
россия
армения
юрий ушаков
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Высокие темпы экономического роста Армении во многом связаны с отлаженными торгово-экономическими связями с Россией и интеграционными процессами в рамках ЕАЭС, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Армения является одним из основных, если так можно сказать, выгодоприобретателей от экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Большую отдачу приносят и отлаженные торгово-экономические связи с Россией. Во многом благодаря этому Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20231225/putin-1918034627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, армения, юрий ушаков, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Армения, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз
Ушаков объяснил высокие темпы экономического роста Армении
Ушаков: высокие темпы экономического роста Армении во многом связаны с Россией