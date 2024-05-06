https://ria.ru/20240506/armeniya-1944211962.html

Ушаков объяснил высокие темпы экономического роста Армении

Ушаков объяснил высокие темпы экономического роста Армении - РИА Новости, 06.05.2024

Ушаков объяснил высокие темпы экономического роста Армении

Высокие темпы экономического роста Армении во многом связаны с отлаженными торгово-экономическими связями с Россией и интеграционными процессами в рамках ЕАЭС,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:14

2024-05-06T17:14

2024-05-06T17:14

экономика

россия

армения

юрий ушаков

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Высокие темпы экономического роста Армении во многом связаны с отлаженными торгово-экономическими связями с Россией и интеграционными процессами в рамках ЕАЭС, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Армения является одним из основных, если так можно сказать, выгодоприобретателей от экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Большую отдачу приносят и отлаженные торгово-экономические связи с Россией. Во многом благодаря этому Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20231225/putin-1918034627.html

россия

армения

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Дарья Буймова

экономика, россия, армения, юрий ушаков, евразийский экономический союз