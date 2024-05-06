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Ереван выразил желание обсудить с Баку взаимное признание границ
Ереван выразил желание обсудить с Баку взаимное признание границ - РИА Новости, 06.05.2024
Ереван выразил желание обсудить с Баку взаимное признание границ
Армения рассчитывает на переговорах в Алма-Ате обсудить с Азербайджаном вопрос взаимного признания территориальной целостности двух стран, заявил в понедельник... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:55
2024-05-06T12:55
2024-05-06T12:55
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армения
азербайджан
арарат мирзоян
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Армения рассчитывает на переговорах в Алма-Ате обсудить с Азербайджаном вопрос взаимного признания территориальной целостности двух стран, заявил в понедельник журналистам глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Ранее в понедельник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян сообщила, что переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Алма-Ате 10 мая. "Интерес обеих стран том, чтобы обсудить среди самых важных тем вопрос, в рамках которого обе страны взаимно признали бы территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках алма-атинского договора", - сказал Мирзоян на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто. По его словам, двусторонние комиссии продолжают обсуждать детали делимитации границ.
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян
В мире, Армения, Азербайджан, Арарат Мирзоян
Ереван выразил желание обсудить с Баку взаимное признание границ
МИД Армении выразил желание обсудить с Азербайджаном территориальную целостность