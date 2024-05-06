https://ria.ru/20240506/armeniya-1944114023.html

Ереван выразил желание обсудить с Баку взаимное признание границ

Ереван выразил желание обсудить с Баку взаимное признание границ - РИА Новости, 06.05.2024

Ереван выразил желание обсудить с Баку взаимное признание границ

Армения рассчитывает на переговорах в Алма-Ате обсудить с Азербайджаном вопрос взаимного признания территориальной целостности двух стран, заявил в понедельник... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:55

2024-05-06T12:55

2024-05-06T12:55

в мире

армения

азербайджан

арарат мирзоян

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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Армения рассчитывает на переговорах в Алма-Ате обсудить с Азербайджаном вопрос взаимного признания территориальной целостности двух стран, заявил в понедельник журналистам глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Ранее в понедельник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян сообщила, что переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Алма-Ате 10 мая. "Интерес обеих стран том, чтобы обсудить среди самых важных тем вопрос, в рамках которого обе страны взаимно признали бы территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках алма-атинского договора", - сказал Мирзоян на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто. По его словам, двусторонние комиссии продолжают обсуждать детали делимитации границ.

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

армения

азербайджан

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Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян