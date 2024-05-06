https://ria.ru/20240506/aldimenty-1944166679.html

В Белоруссии одобрили закон о взаимных с Россией взысканиях по алиментам

В Белоруссии одобрили закон о взаимных с Россией взысканиях по алиментам - РИА Новости, 06.05.2024

В Белоруссии одобрили закон о взаимных с Россией взысканиях по алиментам

Верхняя палата белорусского парламента одобрила в понедельник законопроект о ратификации протокола о внесении поправок в межправсоглашение с РФ о порядке... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:24

2024-05-06T15:24

2024-05-06T15:24

парламентское собрание союза беларуси и россии

минск

белоруссия

россия

москва

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила в понедельник законопроект о ратификации протокола о внесении поправок в межправсоглашение с РФ о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, передает корреспондент РИА Новости. Протокол был подписан в Минске 13 декабря 2023 года на заседании объединенной коллегии министерств юстиции государств — участников Союзного государства Белоруссии и России. Решение о необходимости внесения поправок было выработано в рамках заседаний мониторинговой группы по вопросам принудительного исполнения указанной объединенной коллегии. Как пояснили в верхней палате парламента, была признана целесообразность закрепления в документе возможности направления взыскателями и органами принудительного исполнения документов компетентных судов сторон соглашения для возбуждения исполнительного производства в случае наличия сведений о трудоустройстве должника и отсутствия сведений о его регистрации по месту жительства. В соглашение также вносятся дополнения, предусматривающие, что в случае смены организации или иного лица, выплачивающего должнику доход, исполнительный документ, поступивший в уполномоченный орган стороны для исполнения по месту получения должником дохода, подлежит дальнейшему исполнению на территории той же стороны в соответствии с ее национальным законодательством. "Ратификация протокола будет способствовать предоставлению гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации дополнительных гарантий по беспрепятственному взысканию алиментов с должников, находящихся на территории другой стороны", - подчеркнули в верхней палате парламента республики.

https://ria.ru/20231108/proekt-1908224557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

минск, белоруссия, россия, москва