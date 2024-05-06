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В Белоруссии одобрили закон о взаимных с Россией взысканиях по алиментам - РИА Новости, 06.05.2024
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15:24 06.05.2024
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В Белоруссии одобрили закон о взаимных с Россией взысканиях по алиментам
В Белоруссии одобрили закон о взаимных с Россией взысканиях по алиментам - РИА Новости, 06.05.2024
В Белоруссии одобрили закон о взаимных с Россией взысканиях по алиментам
Верхняя палата белорусского парламента одобрила в понедельник законопроект о ратификации протокола о внесении поправок в межправсоглашение с РФ о порядке... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:24
2024-05-06T15:24
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила в понедельник законопроект о ратификации протокола о внесении поправок в межправсоглашение с РФ о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, передает корреспондент РИА Новости. Протокол был подписан в Минске 13 декабря 2023 года на заседании объединенной коллегии министерств юстиции государств — участников Союзного государства Белоруссии и России. Решение о необходимости внесения поправок было выработано в рамках заседаний мониторинговой группы по вопросам принудительного исполнения указанной объединенной коллегии. Как пояснили в верхней палате парламента, была признана целесообразность закрепления в документе возможности направления взыскателями и органами принудительного исполнения документов компетентных судов сторон соглашения для возбуждения исполнительного производства в случае наличия сведений о трудоустройстве должника и отсутствия сведений о его регистрации по месту жительства. В соглашение также вносятся дополнения, предусматривающие, что в случае смены организации или иного лица, выплачивающего должнику доход, исполнительный документ, поступивший в уполномоченный орган стороны для исполнения по месту получения должником дохода, подлежит дальнейшему исполнению на территории той же стороны в соответствии с ее национальным законодательством. "Ратификация протокола будет способствовать предоставлению гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации дополнительных гарантий по беспрепятственному взысканию алиментов с должников, находящихся на территории другой стороны", - подчеркнули в верхней палате парламента республики.
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В Белоруссии одобрили закон о взаимных с Россией взысканиях по алиментам

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила в понедельник законопроект о ратификации протокола о внесении поправок в межправсоглашение с РФ о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, передает корреспондент РИА Новости.
Протокол был подписан в Минске 13 декабря 2023 года на заседании объединенной коллегии министерств юстиции государств — участников Союзного государства Белоруссии и России. Решение о необходимости внесения поправок было выработано в рамках заседаний мониторинговой группы по вопросам принудительного исполнения указанной объединенной коллегии.
Как пояснили в верхней палате парламента, была признана целесообразность закрепления в документе возможности направления взыскателями и органами принудительного исполнения документов компетентных судов сторон соглашения для возбуждения исполнительного производства в случае наличия сведений о трудоустройстве должника и отсутствия сведений о его регистрации по месту жительства.
В соглашение также вносятся дополнения, предусматривающие, что в случае смены организации или иного лица, выплачивающего должнику доход, исполнительный документ, поступивший в уполномоченный орган стороны для исполнения по месту получения должником дохода, подлежит дальнейшему исполнению на территории той же стороны в соответствии с ее национальным законодательством.
"Ратификация протокола будет способствовать предоставлению гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации дополнительных гарантий по беспрепятственному взысканию алиментов с должников, находящихся на территории другой стороны", - подчеркнули в верхней палате парламента республики.
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Источник: ГД рассмотрит проект о реестре должников по алиментам 9 ноября
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