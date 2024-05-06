https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944267350.html

В Германии около 500 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

В Германии около 500 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2024

В Германии около 500 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Около 500 человек в воскресенье приняли участие в акции "Бессмертный полк" в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщило в понедельник посольство РФ в ФРГ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T23:42

2024-05-06T23:42

2024-05-06T23:42

россия

франкфурт-на-майне

германия

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 500 человек в воскресенье приняли участие в акции "Бессмертный полк" в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщило в понедельник посольство РФ в ФРГ. "Во Франкфурте-на-Майне состоялась традиционная общественная акция "Бессмертный полк". В шествии приняли участие около 500 человек. Было много детей и молодежи, а также представителей общественных организаций", - говорится в Telegram-канале российской дипмиссии. По информации посольства, люди пронесли по улицам города фотографии своих родственников, знамена победы и флаги России под известные композиции военных лет.

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

россия

франкфурт-на-майне

германия

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россия, франкфурт-на-майне, германия, акция "бессмертный полк"