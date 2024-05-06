Акция "Бессмертный полк" стартовала на уличных экранах в Якутии
© Фото : пресс-служба главы и правительства ЯкутииАкция "Бессмертный полк" стартовала на уличных экранах в Якутии
© Фото : пресс-служба главы и правительства Якутии
ЯКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" стартовала на уличных экранах в Якутии, в этом году вместо традиционного формата жителям предложено пять других, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Акция "Бессмертный полк" стартовала в Якутии. С понедельника, 6 мая, истории героев Великой Отечественной можно увидеть в столице Якутии на уличных экранах кинотеатра "Центральный", ИТ Парка, в также в МФЦ города Якутска и на телеканале НВК "Саха", - рассказали в пресс-службе.
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Как отмечают организаторы, основой для акции "Бессмертный полк" стали видеоролики национальной вещательной кампании "Саха". С 2015 года в рамках патриотического проекта телеканал собрал информацию о 2124 якутянах – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Общий хронометраж трансляции составит более 10 часов.
Жители Якутии смогут провести акцию в пяти разных форматах. Предлагается разместить фотографию воинов на Стенах памяти при учреждениях, предприятиях и организациях либо на личном транспорте. В школах проводятся общешкольные линейки, в детсадах - утренники. "Также в столице Якутии планируется проведение автопробега. Автоколонна будет украшена праздничной атрибутикой с символикой "Бессмертного полка" России и с фотографиями Великой Отечественной войны, специальной военной операции", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что акции "Бессмертный полк" в очном формате в Якутске не будет и праздничного салюта 9 мая тоже.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.