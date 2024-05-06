https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944143180.html

В Дагестане стартовала патриотическая акция "Знамя Победы"

В Дагестане стартовала патриотическая акция "Знамя Победы" - РИА Новости, 06.05.2024

В Дагестане стартовала патриотическая акция "Знамя Победы"

Торжественная церемония открытия патриотической акции "Знамя Победы" состоялась в Дагестане, на центральной площади города Каспийска развернули копию знамени и... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:28

2024-05-06T14:28

2024-05-06T14:29

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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия патриотической акции "Знамя Победы" состоялась в Дагестане, на центральной площади города Каспийска развернули копию знамени и дали старт автопробегу, передает корреспондент РИА Новости. "В канун Дня Победы мы собрались на ставшей уже традиционной патриотической акции "Знамя Победы". С каждым годом растет популярность акции, появляются новые форматы, расширяется география мест ее проведения. В этом году к нам присоединяются все республики Северного Кавказа и Ставрополье. Уверен, к 80-летию Великой Победы наша акция объединит еще больше людей", – обратился с приветственной речью премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны боевых действий, родные участников специальной военной операции, представители юнармии. Среди почетных гостей - ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов. Во время церемонии на площади развернули масштабную копию Знамени Победы – это государственная реликвия России, официальный символ победы в Великой Отечественной войне. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине. Также в Каспийске в рамках акции "Знамя Победы" стартовал автопробег. Колонна автомобилей, оформленных символикой Дня Победы, проедет по территории Дагестана и далее отправится в регионы Северного Кавказа. Акция "Знамя Победы" проводится в Дагестане с 2022 года. В этом году она выйдет за пределы республики. В рамках акции в СКФО пройдут мотопробеги, тематические уроки, на зданиях и учреждениях вывесят флаги, изображения знамени разместят на автомобилях.

https://ria.ru/20240506/bessmertnyy_polk-1944046232.html

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общество, северный кавказ, россия, берлин (город), день победы