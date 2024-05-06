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В Дагестане стартовала патриотическая акция "Знамя Победы" - РИА Новости, 06.05.2024
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14:28 06.05.2024 (обновлено: 14:29 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944143180.html
В Дагестане стартовала патриотическая акция "Знамя Победы"
В Дагестане стартовала патриотическая акция "Знамя Победы" - РИА Новости, 06.05.2024
В Дагестане стартовала патриотическая акция "Знамя Победы"
Торжественная церемония открытия патриотической акции "Знамя Победы" состоялась в Дагестане, на центральной площади города Каспийска развернули копию знамени и... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:28
2024-05-06T14:29
общество
северный кавказ
россия
берлин (город)
день победы
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия патриотической акции "Знамя Победы" состоялась в Дагестане, на центральной площади города Каспийска развернули копию знамени и дали старт автопробегу, передает корреспондент РИА Новости. "В канун Дня Победы мы собрались на ставшей уже традиционной патриотической акции "Знамя Победы". С каждым годом растет популярность акции, появляются новые форматы, расширяется география мест ее проведения. В этом году к нам присоединяются все республики Северного Кавказа и Ставрополье. Уверен, к 80-летию Великой Победы наша акция объединит еще больше людей", – обратился с приветственной речью премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны боевых действий, родные участников специальной военной операции, представители юнармии. Среди почетных гостей - ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов. Во время церемонии на площади развернули масштабную копию Знамени Победы – это государственная реликвия России, официальный символ победы в Великой Отечественной войне. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине. Также в Каспийске в рамках акции "Знамя Победы" стартовал автопробег. Колонна автомобилей, оформленных символикой Дня Победы, проедет по территории Дагестана и далее отправится в регионы Северного Кавказа. Акция "Знамя Победы" проводится в Дагестане с 2022 года. В этом году она выйдет за пределы республики. В рамках акции в СКФО пройдут мотопробеги, тематические уроки, на зданиях и учреждениях вывесят флаги, изображения знамени разместят на автомобилях.
https://ria.ru/20240506/bessmertnyy_polk-1944046232.html
северный кавказ
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, северный кавказ, россия, берлин (город), день победы
Общество, Северный Кавказ, Россия, Берлин (город), День Победы
В Дагестане стартовала патриотическая акция "Знамя Победы"

В Дагестане стартовал автопробег в рамках акции "Знамя Победы"

© Администрация г. КаспийскаПатриотическая акция "Знамя Победы" на центральной площади города Каспийска
Патриотическая акция Знамя Победы на центральной площади города Каспийска
© Администрация г. Каспийска
Патриотическая акция "Знамя Победы" на центральной площади города Каспийска
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия патриотической акции "Знамя Победы" состоялась в Дагестане, на центральной площади города Каспийска развернули копию знамени и дали старт автопробегу, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В канун Дня Победы мы собрались на ставшей уже традиционной патриотической акции "Знамя Победы". С каждым годом растет популярность акции, появляются новые форматы, расширяется география мест ее проведения. В этом году к нам присоединяются все республики Северного Кавказа и Ставрополье. Уверен, к 80-летию Великой Победы наша акция объединит еще больше людей", – обратился с приветственной речью премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве — 2024
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Затем проехала механизированная колонна техники.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 11

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 11

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 11

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 11

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 11

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 11

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 11

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 11

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11
В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны боевых действий, родные участников специальной военной операции, представители юнармии. Среди почетных гостей - ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов.
Во время церемонии на площади развернули масштабную копию Знамени Победы – это государственная реликвия России, официальный символ победы в Великой Отечественной войне. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный советскими воинами 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине.
Также в Каспийске в рамках акции "Знамя Победы" стартовал автопробег. Колонна автомобилей, оформленных символикой Дня Победы, проедет по территории Дагестана и далее отправится в регионы Северного Кавказа.
Акция "Знамя Победы" проводится в Дагестане с 2022 года. В этом году она выйдет за пределы республики. В рамках акции в СКФО пройдут мотопробеги, тематические уроки, на зданиях и учреждениях вывесят флаги, изображения знамени разместят на автомобилях.
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