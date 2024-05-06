https://ria.ru/20240506/airbus-1944239432.html

После инцидента с Airbus A321 в Оренбург вылетело резервное судно

После инцидента с Airbus A321 в Оренбург вылетело резервное судно - РИА Новости, 06.05.2024

После инцидента с Airbus A321 в Оренбург вылетело резервное судно

Резервное судно Nordwind благополучно вылетело из Шереметьево в Оренбург после возврата в Москву Airbus A321, сообщил РИА Новости представитель московской... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:17

2024-05-06T19:17

2024-05-06T19:18

происшествия

оренбург

москва

шереметьево

россия

nordwind airlines

airbus a321

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Резервное судно Nordwind благополучно вылетело из Шереметьево в Оренбург после возврата в Москву Airbus A321, сообщил РИА Новости представитель московской авиагавани. Самолет, летевший рейсом N4 077 Шереметьево – Оренбург (вылет – 13.43 мск) вернулся с маршрута полета в аэропорт вылета по технической причине - разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах. Решение принял экипаж судна, уточняли в Росавиации. В пресс-службе Nordwind сообщали РИА Новости, что пассажирам и экипажу не понадобилась помощь, а резервное судно вылетит в 16.30 мск. "Вылет в 17.21 мск", - сказала она.

https://ria.ru/20240506/samolet-1944161536.html

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происшествия, оренбург, москва, шереметьево, россия, nordwind airlines, airbus a321