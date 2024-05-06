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После инцидента с Airbus A321 в Оренбург вылетело резервное судно - РИА Новости, 06.05.2024
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19:17 06.05.2024 (обновлено: 19:18 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/airbus-1944239432.html
После инцидента с Airbus A321 в Оренбург вылетело резервное судно
После инцидента с Airbus A321 в Оренбург вылетело резервное судно - РИА Новости, 06.05.2024
После инцидента с Airbus A321 в Оренбург вылетело резервное судно
Резервное судно Nordwind благополучно вылетело из Шереметьево в Оренбург после возврата в Москву Airbus A321, сообщил РИА Новости представитель московской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:17
2024-05-06T19:18
происшествия
оренбург
москва
шереметьево
россия
nordwind airlines
airbus a321
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Резервное судно Nordwind благополучно вылетело из Шереметьево в Оренбург после возврата в Москву Airbus A321, сообщил РИА Новости представитель московской авиагавани. Самолет, летевший рейсом N4 077 Шереметьево – Оренбург (вылет – 13.43 мск) вернулся с маршрута полета в аэропорт вылета по технической причине - разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах. Решение принял экипаж судна, уточняли в Росавиации. В пресс-службе Nordwind сообщали РИА Новости, что пассажирам и экипажу не понадобилась помощь, а резервное судно вылетит в 16.30 мск. "Вылет в 17.21 мск", - сказала она.
https://ria.ru/20240506/samolet-1944161536.html
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происшествия, оренбург, москва, шереметьево, россия, nordwind airlines, airbus a321
Происшествия, Оренбург, Москва, Шереметьево, Россия, Nordwind Airlines, Airbus A321
После инцидента с Airbus A321 в Оренбург вылетело резервное судно

Резервное судно Nordwind вылетело из Шереметьево после инцидента с Airbus 321

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Резервное судно Nordwind благополучно вылетело из Шереметьево в Оренбург после возврата в Москву Airbus A321, сообщил РИА Новости представитель московской авиагавани.
Самолет, летевший рейсом N4 077 Шереметьево – Оренбург (вылет – 13.43 мск) вернулся с маршрута полета в аэропорт вылета по технической причине - разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах. Решение принял экипаж судна, уточняли в Росавиации. В пресс-службе Nordwind сообщали РИА Новости, что пассажирам и экипажу не понадобилась помощь, а резервное судно вылетит в 16.30 мск.
"Вылет в 17.21 мск", - сказала она.
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево
Вчера, 15:08
 
ПроисшествияОренбургМоскваШереметьевоРоссияNordwind AirlinesAirbus A321
 
 
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