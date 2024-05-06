https://ria.ru/20240506/agressiya-1944179178.html

Против России была развернута экономическая агрессия, заявил Путин

Против России была развернута экономическая агрессия, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024

Против России была развернута экономическая агрессия, заявил Путин

Против России была развернута экономическая агрессия, противники хотели разрушить Россию экономически, добиться массовой безработицы и закрытия предприятий, но... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:57

2024-05-06T15:57

2024-05-06T16:09

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Против России была развернута экономическая агрессия, противники хотели разрушить Россию экономически, добиться массовой безработицы и закрытия предприятий, но ничего у них не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства РФ."Что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем, началась буквально в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России", - сказал Путин.Он добавил, что все усилия были направлены на то, чтобы разрушить страну изнутри."То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, было направлено на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель - разрушить Россию изнутри, и не только политически, но и прежде всего экономически: создать проблемы в трудовых коллективах , вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось", - сказал Путин.По его словам, "результат оказался ровно обратный ожидаемому".

https://ria.ru/20240506/latviya-1944047604.html

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика