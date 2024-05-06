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Против России была развернута экономическая агрессия, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
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15:57 06.05.2024 (обновлено: 16:09 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/agressiya-1944179178.html
Против России была развернута экономическая агрессия, заявил Путин
Против России была развернута экономическая агрессия, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Против России была развернута экономическая агрессия, заявил Путин
Против России была развернута экономическая агрессия, противники хотели разрушить Россию экономически, добиться массовой безработицы и закрытия предприятий, но... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:57
2024-05-06T16:09
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Против России была развернута экономическая агрессия, противники хотели разрушить Россию экономически, добиться массовой безработицы и закрытия предприятий, но ничего у них не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства РФ."Что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем, началась буквально в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России", - сказал Путин.Он добавил, что все усилия были направлены на то, чтобы разрушить страну изнутри."То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, было направлено на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель - разрушить Россию изнутри, и не только политически, но и прежде всего экономически: создать проблемы в трудовых коллективах , вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось", - сказал Путин.По его словам, "результат оказался ровно обратный ожидаемому".
https://ria.ru/20240506/latviya-1944047604.html
https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Против России была развернута экономическая агрессия, заявил Путин

Путин: Россию хотели привести к закрытию предприятий, но не получилось

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Против России была развернута экономическая агрессия, противники хотели разрушить Россию экономически, добиться массовой безработицы и закрытия предприятий, но ничего у них не получилось, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства РФ.
"Что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем, началась буквально в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России", - сказал Путин.
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Он добавил, что все усилия были направлены на то, чтобы разрушить страну изнутри.
"То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, было направлено на одно, и мы с вами хорошо это знаем, какова была цель - разрушить Россию изнутри, и не только политически, но и прежде всего экономически: создать проблемы в трудовых коллективах , вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось", - сказал Путин.
По его словам, "результат оказался ровно обратный ожидаемому".
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