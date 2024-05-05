https://ria.ru/20240505/zuby-1943926052.html

Японские ученые начнут исследования по выращиванию новых зубов у людей

Японские ученые начнут исследования по выращиванию новых зубов у людей - РИА Новости, 05.05.2024

Японские ученые начнут исследования по выращиванию новых зубов у людей

Группа японских ученых с сентября этого года планирует приступить к испытаниям для содействия росту новых зубов у людей с аплазией, при которой отмечается... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T04:30

2024-05-05T04:30

2024-05-05T05:42

япония

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ТОКИО, 5 мая - РИА Новости. Группа японских ученых с сентября этого года планирует приступить к испытаниям для содействия росту новых зубов у людей с аплазией, при которой отмечается отсутствие шести и более зубов. "Аплазия зубов, при которой отмечается отсутствие шести и более зубов (частота проявления 0,1%), имеет много общих генетических причин у мышей и людей. У пациентов с аплазией зубов в период развития челюстной кости в юном возрасте наблюдается отсутствие зубов, что делает сложным использование зубных протезов и имплантатов. Кроме того, в период роста наблюдается снижение функции жевания, что негативно сказывается на развитии и может привести к атрофии костей, поддерживающих зубы", - поясняют в пресс-релизе эксперты Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке.В документе отмечается, что в рамках попыток решения проблемы в 2007 году учеными из данного института было открыто, что у мышей с генетическим дефектом белка USAG-1 формируются избыточные зубы. В июле 2019 года было подтверждено, что "скрещивание мышей с аплазией зубов и мышей с избыточными зубами с дефектом гена USAG-1 приводит к восстановлению формирования зубов. Кроме того, было установлено, что местное введение нуклеиновой кислоты USAG-1siRNA модельным мышам с аплазией зубов позволяет восстановить отсутствующие зубы" Для проведения дальнейших исследований в мае 2020 года была основана компания Trejembio Pharmaceuticals. Позже однократное введение нуклеиновой кислоты было также испытано на собаках породы бигль, которые наравне с мышами имеют высокую степень аминокислотного сходства белка USAG-1 с человеком. "В декабре 2021 года было установлено, что однократное введение в полость рта или внутривенно в модельных мышах и собаках породы бигль способствует восстановлению отсутствующих зубов. На основе этих результатов было принято решение о начать исследования человеческих антител против USAG-1 под названием "TRG035", - говорится в пресс-релизе. Исследования на людях планируется начать с сентября текущего года. Согласно материалам института, для исследований отберут мужчин без видимых проблем со здоровьем в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует один или более моляров. Их разделят на две группы, одной из которых однократно введут TRG035, а другим – плацебо. Как ожидается, исследования продлятся до августа 2025 года. "После первой фазы испытаний планируется также проведение исследований для пациентов с врожденной олигодонтией, когда наблюдается врожденное отсутствие шести и более постоянных зубов. После подтверждения его эффективности мы рассматриваем расширение на легкие случаи врожденной частичной анодонтии – гиподонтией – когда врожденно отсутствуют до пяти постоянных зубов, но эти случаи сильнее связаны с окружающей средой, а не с генетическими факторами", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20240212/nauka-1926393473.html

https://ria.ru/20240502/uchenye-1943508947.html

https://ria.ru/20240305/nauka-1931035344.html

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япония